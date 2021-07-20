監管瘦身廣告 「理想身形」是騙人的

「不要不要不要不要跟隊……」社媒充斥不現實身體形象，引致青少年「跟隊」模仿，不惜採用極端飲食方式犧牲身心健康，外地嘗試透過法律監管有關信息。圖片分享平台Pinterest更將取締瘦身廣告，旨在打擊不實身體形象。

Pinterest宣布，將會禁止客戶投放瘦身產品廣告，廣告若含有分享瘦身經驗的圖文、BMI指數等，均可被取締，此舉屬社交媒體中的首例。Pinterest指出，更新廣告政策是為應對美化或貶損某些體型的減肥營銷，其他提倡健康生活的廣告只要不強調瘦身減磅則不會受到影響。

美國國立衞生研究院（NIH）在2018年的研究顯示，常用社媒的人較易對個人身體形象感到負面，關注以外表為主的社媒內容（例如健身教練或模特兒專頁）者尤甚。社媒上常見的所謂理想體型毫不真實，濾鏡與P圖技術亦可打擊他人自信，人們若與之盲目作比較、並刻意追求不現實體型，注定徒勞無功及徒添焦慮。

倫敦立法 禁地鐵播瘦身廣告

部分青少年為追求不現實體型，或會採取扣喉、絕食等極端減肥法，嚴重破壞身體健康。英國國民保健署（NHS）數據顯示，當地15歲或以下患有飲食失調兒童而需送院的人數，在2011至2018年間大增163%至逾2,000宗。

英國倫敦市為減低不實身體形象廣告宣傳的惡果，早在2016年已實施新法例禁止在地鐵網絡播放有關廣告。法國亦在2017年循新例監管模特兒行業與宣傳方式，例如要求模特兒必須每隔2年進行體檢取得健康證明，有P圖的模特兒廣告圖片無論變瘦變胖都需標註「圖片經過修改」，違者可面臨罰款與監禁。

Pinterest雖然是全球第一個全面禁止投放瘦身廣告的社媒，但其他社媒亦有在此方面作出改善，例如Instagram與Facebook已在2018年透過大數據篩查宣傳奇迹減肥法或減肥產品。

鼓勵身體自愛 學習欣賞自己

反觀本港，主打瘦身纖體的美容廣告比比皆是。美國雅培製藥一項調查指，18至42歲港女當中，僅3%滿意自己身材，多達69%希望擁有纖腰。香港進食失調復康會亦表示，在2010至19年間接獲1,138宗求助個案，主要涉及暴食（30%）與厭食症（35%），逾半患者年齡介乎16至25歲。

人比人比死人，更何況社媒渲染的體型往往毫不真實及不可取。除了監管此類信息，不妨多宣傳身體自愛運動（#BodyPositivity）所提倡的核心價值，學會欣賞自己的體態。

▲ 「標準的審美觀跟你碰撞，控訴你未符俗世眼光……」青少年或會為追求「標準」體型，採取極端減肥法，恐損身體健康。（資料圖片）