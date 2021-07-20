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假新聞成「社會病毒」 須立法規管

評論版 2021/07/20

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在當前的「後真相時代」，「假新聞」已成「社會病毒」，並以「大流行」形式席捲散播，出現立場決定事實、謊言遮蔽真相的歪風，加上陰謀充斥，加深社會撕裂，引發集體信任危機，激化社會對立衝突，這是對新聞自由的污衊嘲諷。曾經飽嘗此苦的香港，須省思當中的陰暗面和「罪與罰」。立法管制、重塑傳媒生態和定位，已是與「假新聞」大作戰的首要戰略。

謊言遮蔽真相 加深社會撕裂

基本法保障香港的新聞自由，俾使新聞界捍衞公眾知情權和監督公權力，發掘社會真相，啟發公眾思考，為弱勢發聲，對不公義事情咆哮，推動社會進步。但在資訊爆炸、政爭詭譎的今天，「假新聞」和政治正確性已成影響深遠的「社會病毒」，部分媒體和公眾人物更動輒以新聞自由作掩護，公然說假話，製造假信息，將理性監察和矇混弄權的界綫變得混沌模糊。

根據歐盟定義，所謂「假新聞」是指意圖獲利或欺瞞民眾而創造、呈現及傳播出來的虛假或誤導資訊，並且會以紀實或新聞、似真實假的面貌呈現，務求限制、操縱資訊，即使部分內容屬真，也是曾被操弄、扭曲並帶有偏見的新聞。「變種」類型眾多，始終萬變不離其宗，都在形塑一個極具破壞性的輿情「黑洞」，操控公眾的價值取態，助力反對派窒礙衝擊政府的施政管治。「爆眼女」、「太子站死人」、「新屋嶺性侵」等事件，謊言接力瘋傳，蠱惑民眾、挑動仇恨。對此，還要繼續姑息貽禍？

不同層面入手 做好3大工作

面對假新聞、假信息，需從製作、傳播、公眾閱聽和制度性監管等不同層面入手。具體而言，就是要做好提高公眾的媒體素質、要求新聞業界強自律和立法進行他律等3個方面的工作。

在公眾媒體素質方面，當局應與新聞業界和新聞教育機構合作，把好辨識和防堵「假新聞」的第一道防綫，因而應將媒體素質課程作為通識教育的一部分，以普及教育形式在中小學教授和推廣，但建立思辨能力的訓練需時，無法一蹴即就。

至於鼓勵業界自律方面，亦因個別媒體早已公器私用，將一己觀點經篩選包裝，轉作新聞內容傳達給公眾，更有索性直接用主觀、偏激的詞語，把新聞評論化或政治化。

因此，最有效和關鍵的做法，仍是政府的立法規管，這也是多國採用的手段，但重點各異，其中美國專門識破來自外國的政治宣傳、德國要求業界自律、法國希望法院快速判決，而新加坡更授權官員決定哪些是假新聞。

至於香港，過往從沒有規管發布、散播假消息的專門法例，未來則應考慮《港區國安法》的框架，以及重塑媒體生態和定位的需要，整合散處不同法例的相關規範，並且參考其他國家的重點，制定足以遏抑假新聞大流行的規管法例。

香港未來應考慮《港區國安法》的框架，整合散處不同法例的相關規範，制定遏抑假新聞大流行的規管法例。（資料圖片）

撰文 : 陳建強 香港專業人士協會會長

欄名 : 評論

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