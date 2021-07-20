疫後旅業再出發 認清3個新常態

歐盟成員國之間近日終於恢復跨境旅遊，本港也正與不同地區商討重新通關。有本地旅遊業界預期，只要香港與內地通關，便能吸引內地旅客來港，振興經濟。

若能在有效抗疫的前提下恢復通關，固然值得慶賀，不過若以為冰封多時的旅遊業可輕易恢復昔日風光，恐怕會失望。畢竟在疫情爆發前，本地旅業發展已步入樽頸，加上疫後旅遊新常態興起，本地業界若不徹底求變，即使世界各地解封，只會在國際競爭中落後於人。

長年以量取勝 發展遇樽頸

本港旅業的發展模式，向來是以人數推動增長。沙士疫情後，內地旅客數字噴發式增長，由2003年的847萬人次，增至2018年歷史高位的5,104萬人次。他們熱衷於來港「爆買」，在2000年至2019年間，訪港不過夜旅客的消費大多超過8成用於購物，過夜旅客也有約5至6成。

「昔日風光」令人回味，如今本地疫情受控在望，業界期望「重返榮耀」，亦是人之常情。惟智經分析自2000年起的數據發現，在經歷崛起、成長、回落和重整後，本港旅遊業的發展正處於樽頸期，本來的經營模式，更積存4大弊端，令本港旅業陷入困局。弊端不除，旅遊業不僅難以重生，甚至會陷入長期衰退。

4大弊端不除 恐陷長期衰退

弊端一：主客失衡釀民怨

第一，香港是彈丸之地，每年卻要接待數千萬旅客，整體旅客相比本地人口的比例，由2000年的2：1，上升至2018年約8.7：1。主客失衡，個別地區不勝負荷，疫情前紅磡、土瓜灣等地區，部分食肆只招待內地遊客、民生店舖被手信店取代、旅遊巴違例停泊、旅客霸佔行人路，令居民怨聲載道，旅客亦感受到本地人的不友善。

弊端二：客源狹窄 業界墨守成規

第二，本地旅業客源狹窄，過度依賴內地市場，自2014年起其所佔客源市場份額均逾7成半，於是旅遊相關行業將資源投向主要客源市場。這導致業界停留在「舒適圈」，結果當外圍市場出現變數時，他們便因未及轉型而萎縮。

弊端三：高消費≠高增值

第三，智經檢視11個客源市場的旅客消費數據後發現，內地旅客雖然人均消費第三高，人均增加價值於消費的比率（旅遊增值率）卻「包尾」，意味其消費的實質經濟貢獻敬陪末座。

這是因為他們大多即日來回，而熱衷的購物活動，對本地經濟貢獻較小，每消費100元，只可為本地GDP貢獻17元，遠不及每100元消費分別貢獻63元和40元的住宿和餐飲。

弊端四：高流量≠高就業

第四，旅客來港遊玩消費，雖可帶動相關行業的就業機會，惟旅客量多不代表就可開創更多職位。於2014年至2018年，訪港旅客人次和消費經歷收縮後回升，相關行業就業人數卻減少逾1.4萬人。

4大弊端反映，香港不能再盲目追求旅客人次增長，以為依賴內地購物客，便可帶來理想的經濟收益和就業貢獻。

各地管控措施 或隨疫情調整

實際上，疫情已扭轉全球旅遊生態。有國際研究指出，不論疫情是否完全受控，旅遊業將逐步走向新常態，舊有模式進行的旅遊活動難以恢復，亦不可持續。香港旅遊業必須認清3個即將出現的新常態，方有望持續健康發展。

新常態一：入境檢疫有要求雙邊協議管控人流

第一，旅遊目的地有權就入境許可和檢疫設立限制，而有效控制疫情的國家和地區，疫情過後或會制定雙邊或多邊協議，以衞生安全理由管控旅客人流。所有旅遊警示級別、航班服務、通關安排、以至入境和檢疫要求，均可能隨時因應疫情變化而調整。

大型觀光景點 料吸引力大減

新常態二：深度、特色體驗遊興起

第二，邊境封鎖期間，本地遊、深度遊、Staycation等旅遊方式應運而生，而在恢復跨境旅遊時，考慮到健康風險，相信旅客會傾向前往小城市，避免到人多的地方，傳統大型觀光景點吸引力大減，遊客亦變得着重深度、具文化特色的體驗。

科技管理人流 免人群聚集

新常態三：智慧旅遊提升人流管控能力

第三，未來旅遊業將更廣泛利用科技，提升旅遊管理和服務水平，特別是管理人流，避免人群聚集。內地不少景點在疫情期間已開始實施預約制，遊客可在景點的微信公眾號、官方網站或其合作的網上旅遊平台，預訂門票及預約參觀時間，還可在微信公眾號查詢場館實時客流情況，以避開人潮高峰。

總括而言，旅遊範式正轉向可持續發展的範式，由以消費者或旅客的喜好和需要為中心，轉移至以服務提供者或社區和居民的福祉為中心，必須重視在地居民的參與，以及考慮他們的訴求，使居民和旅客可以和諧共存。

在旅遊新常態下，業界必須改革固有思維，認清自身的競爭優勢，徹底求變，香港旅遊業才可在「融冰」後重新出發。

▲ 在旅遊新常態下，本港旅遊業界必須徹底求變，才可在「融冰」後重新出發。（資料圖片）