大中華區企業可持續發展表現香港排第二 推動行業專業化突破瓶頸位

香港中文大學（中大）商學院商業可持續發展中心（CBS）在6月發布了企業可持續發展指數，包括首屆大中華企業可持續發展指數（GCBSI）、首屆大中華區酒店可持續發展指數（Hotel BSI）。CBS主任盧永鴻教授表示，中心推出多個可持續發展指數時，已經訂立了路綫圖，最初由香港出發，擴展至大中華地區的上市企業，除了在地域上的定位外，更希望能夠發掘可持續發展對於個別行業的影響，因此續去年推出大灣區企業可持續發展指數（GBABSI）後，今年繼而推出針對大中華地區及大中華地區酒店業界的兩個指數。



香港企業可持續發展指數（HKBSI）已經推行了6屆，為後續的大灣區可持續發展指數及大中華區可持續發展指數建立了一個良好的基準——VPI模型，從CSR價值觀（Values，價值觀）、管理與實踐（Process，過程），以及企業對經濟、社會和環境可持續發展的影響（Impact，影響）。

▲ 香港政府財經事務及庫務局局長許正宇（中）、中大校長段崇智教授（右7）、中大社會科學院院長趙志裕教授（右1）及中大商學院院長周林教授（右2）頒發嘉許證書予各企業可持續發展指數前十企業代表。

大中華地區各指數對比 縮短學習曲綫

盧永鴻教授表示，大中華企業可持續發展指數涵蓋恒生指數、富時台灣50指數、深證100指數及上證50 A股指數的200家上市公司。「總體平均得分為46.88，具有極高的標準差。台灣（平均得分：66.05）和香港（平均得分：58.66）企業在可持續發展方面有較徍的表現，滬（平均得分：36.56）深（平均得分：26.73）兩地上市公司整體處於急起直追的階段，具進步空間，值得向港台公司借鑒經驗。」

港台企業大多是自發性地推動企業社會責任（CSR），而內地企業大多因受外部規管而推動CSR，盧永鴻教授以「持份者分析」為例，港台企業在各利益相關方的社會責任行為上會較為平衡，內地企業則在各持份者的社會責任行為上側重於政府與投資者，對供應商與環境的重視較低。盧永鴻教授解釋：「在我們的評分標準中，遵守法規是基本要求，沒有額外的分數計算，這亦意味着如果內地企業只是按照政策而履行法律責任，CSR的評分則會較低。」他亦指出，內地是發展中的經濟體系，若內地企業的資訊管理和資料披露不夠充份，同樣會影響評分。



在大中華地區的「價值觀–過程–影響」（VPI模式）分數比較中可見，香港和台灣在「管理」上有較高評分，「價值」和「行為」上的分數接近，反映企業自發性推動CSR，投入管理。然而內地企業受外部規管推動，「行為」評分遠高於「價值觀」和「管理」，反映內地企業對於可持續發展、CSR等概念較為模糊，同業之間相互學習CSR實踐的裨益較低。盧永鴻教授期望：「我們希望大中華企業可持續發展指數能帶動區內企業互相學習的氣氛，由港台可持續發展表現企優的企業作為楷模，幫助縮短內地企業的學習曲綫（Learning curve）。」

兩岸三地表現不同 中小企需更多協助

大中華區酒店可持續發展指數是首個以行業為對象的指數。該指數根據30家大中華區內上市酒店企業和6家大型國際酒店連鎖集團的公開資料，分析其於2018-2019財政年度在可持續性方面的表現。盧永鴻教授認為，香港上市酒店企業（平均得分：53.34）在各方面的表現較佳，台灣（平均得分：38.9）和內地（平均得分：27.54）的平均分則未達標準，仍有很大的進步空間。「香港酒店業早在90年代就已經非常重視環境管理，而台灣酒店則較為重視顧客相關的社會責任行為，至於內地可能因為上市規範化條例影響，重視投資者相關的社會責任行為。」

今年公布了第六屆香港中小企業可持續發展指數（HKSMEBSI），指數自2015年後每兩年編制及發表，今屆指數的持分者分析可見，最受中小企-關注的是「客戶」和「社會」。「維持企業生存是中小企首要的考慮，但不少中小企也有心投入資源實踐CSR。中小企的可持續發展大多由老闆牽頭領導，較大企業容易推行，但在價值觀和量度成效、影響方面則相對較弱。」

▲ 盧永鴻教授分享，在疫情中有中小企就大眾對防疫產品的需求而改良產品，在發掘商機的同時，照顧到大眾的需要。

盧永鴻教授同時分享，有部分中小企業表示希望政府能有更多政策支持他們推動CSR。他亦指出，政府政策上較少明確地及系統地支援企業可持續發展，或是因為香港由市場經濟主導，政府不願意主動干預企業的營運，僅就某些單一範疇，如綠色金融等推出政策，因此他建議政府可以成立專責部門推動企業可持續發展。

可持續發展成專業 人才資源不可或缺

今屆香港企業可持續發展指數（HKBSI）僅有輕微升幅，盧永鴻教授認為數據反映本地企業開始步入一個發展瓶頸位。「由上而下推動可持續發展的方式所帶來的影響力度已經開始到了極限，企業除了需要在管理架構上着力，更需要執行創新和具影響力的CSR或ESG項目。過往推動CSR、ESG的人才大多憑靠經驗的累積，若要突破這個瓶頸位，需要將可持續發展相關的工種發展成一項專業。」

與CSR、ESG、以及可持續發展的相關工作屬於新興職位，不論是香港或內地，均有很龐大的人才需求。盧永源教授透露：「本港幾間大學正部署推出相關學位課程或在課程中加入相關課題，為業界培育人才儲備及幫助建立可持續發展專業。CBS正着手制定可持續發展專業資格框架，推動可持續發展專業協會的成立，以及籌劃可持續發展管理課程，幫助推動行業專業化，令可持續發展職業成為一項專業。」

▲ 中大CBS積極舉辦不同的講座、研討會，推動企業可持續發展專業化。

（資料由客戶提供）