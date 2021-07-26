懶理小額爭議手尾長　eBRAM網上仲調解困憂

去年疫情席捲全球，為經濟、民生帶來很大影響，同時衍生了不少爭議。在去年6月，一邦國際網上仲調中心（eBRAM）獲政府支持，推出「2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃」（下稱「計劃」），為受疫情相關爭議困擾的市民及企業，尤其中小微企，提供容易使用、快捷和具成本效益的平台和服務解決爭議。eBRAM主席蘇紹聰博士表示，推出計劃至今，接獲超過600個相關查詢，eBRAM更與消費者委員會等不同機構簽署合作備忘錄，共同推廣此計劃。

計劃適用於其中一方為香港居民或公司，金額不超過50萬港元的疫情相關民商事爭議。雙方只須各自繳付200港元申請費，在eBRAM的專業調解員或仲裁員協助下，於6星期內透過網上協商、調解或仲裁解決糾紛。

▲ eBRAM獲政府支持推出「2019冠狀病毒病網上爭議解決計劃」，針對50萬港元或以下由疫情衍生的爭議，為本港市民和企業提供網上協商、調解、仲裁服務。

計劃方便快捷 不受時地限制

面對錢債糾紛，大家可能會想到透過小額錢債審裁處或區域法院提出訴訟。蘇紹聰博士認為，傳統訴訟除了要等候排期，當事人亦需要按法庭的時間表出席審訊，申請法院令狀，加上聘請律師代表的費用，「未見官先打八十」，不少當事人因為怕麻煩而不了了之，之後可能「手尾長」。「網上解決爭議的好處是可以按雙方的意願安排會議，不需要再申請假期上庭。這個計劃的收費亦合理又具彈性。我們希望有需要的人士，可以利用我們的平台隨時隨地處理爭議。」

他透露：「我們收到的個案當中有本地亦有跨境個案，牽涉地區包括內地、新加坡等。爭議類別以貨物及服務買賣、工傷索償、租金糾紛、債務等為主。」涉及境外地區的爭議會受到個別地區防疫措施的限制，當事人難以親身前往當地解決，而網上爭議解決平台正好解決了這一個難題。

法律科技獲政府支持 發展具潛力

香港的法律科技發展，可追溯到90年代初，香港法院已開始推行數碼化，但時至2013年，司法機構才開始引入法律科技及數碼案件處理系統，至2015年，才設立香港首個科技法庭。

蘇紹聰博士指出，過去法律科技發展緩慢，除了是因為早年缺乏政府支持，另一個原因是業界礙於成本、技術和系統應用普及需時，而對法院數碼化參與度不高。他認為發展法律科技除了政策推動外，各政府部門、企業、專業人士及市民大眾的支持及配合亦非常重要。

▲ 蘇紹聰博士認為推動法律科技需要政策推動、各持份者應用，科技本身也要便於使用。

相比亞洲地區，新加坡及台灣在法律科技方面的發展雖起步較早，但隨後的發展只是一般。蘇紹聰博士認為在港府和國家政策支持下，香港法律科技的發展潛力強勁。作為香港法律科技的先行者，eBRAM致力開發各種法律科技，並計劃在8月份開始陸續推出法律服務試用平台，讓有興趣的人士親身體驗法律科技帶來的便利，並會提供工作坊、網上課程等等，從而培育網上爭議解決的人才。

網上解決爭議 節省人力物力

據亞太經合組織（APEC）商貿諮詢理事會的一項研究，多達94%的中小微企認為解決爭議是它們發展跨境貿易時最大的挑戰之一。蘇紹聰博士解釋，中小微企在跨境貿易出現商業糾紛時，往往因為語言不通、對各地法律欠了解、追討賠償需時、法庭訴訟費用高昂等原因，而放棄爭取的權力，甚至因而蒙受損失。網上爭議解決平台則節省了交通和人力的成本，時間方面又有彈性，對中小微企而言，這更具成本效益。

「我們的平台適用於智能電話、平板電腦和桌上電腦，當事人只須於網頁直接輸入資料，無須安裝任何應用程式，便可隨時使用，平台更提供各種功能，包括網上簽署爭議解決協議、網上指定調解員和仲裁員、自動化的程序通知及提示等。」這個平台由本地開發，為用戶提供安全的數據保護，更特別針對協商、調解、仲裁的流程和規則設計網上會議系統，而網上電子簽署系統則讓當時人在網上簽署具法律效力的合同或同意書，並即時取得已簽文件備份。

▲ eBRAM開發的電子簽署和視像會議，讓當事人可利用電腦、平板電腦、智能電話等裝置，隨時隨地參與爭議解決過程。

蘇紹聰博士續指，留意到本港近年與「一帶一路」及東盟國家的貿易往來日趨頻繁，增加了對阿拉伯、俄語的法律翻譯需求，eBRAM計劃在今年第四季會推出支援中、英、阿拉伯及俄語4種語言的人工智能翻譯系統，未來亦計劃增加不同語種，如西班牙語及葡語等，便利企業開拓市場。

發揮優勢 鞏固國際仲裁中心地位

香港與內地簽署了《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》，如當事人以香港作為仲裁地並選擇六間獲認可的仲裁機構解決爭議，便可向內地法院申請保全。eBRAM是六間獲認可的仲裁機構之一。蘇紹聰博士認為，憑着本地完善穩健的法律體制、良好的商業環境和來自世界各地的法律專才，香港在跨境仲裁方面擔當着重要的連繫人角色。

在大灣區發展的政策文件《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，已確立香港的國際法律服務和爭議解決服務中心的地位。把握政策發展的機遇，eBRAM與多個內地仲裁機構簽定合作協議。展望未來，蘇紹聰博士指eBRAM會不斷加強與大灣區內法律及仲裁機構之間的合作及交流，讓香港的法律專才盡快融入大灣區相關領域的發展，以鞏固本港國際仲裁中心的地位。

（資料由客戶提供）