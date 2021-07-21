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杭州天目里

副刊版 2021/07/21

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去杭州的天目里，之前想去，是衝着它是建築大師Renzo Piano的作品而來，怎知現在周末，都成了人山人海消費與旅遊點。

天目里其實更像一個企業總部大樓社區，但又配上時髦的飲食購物藝術概念，執行完成度和品味而言，可說現在已算是內地頂尖級別。

本來是江南布衣這國產時裝牌子的總部，但因為早年買入地皮時，入得太大片，所以把創始人的許多不同的想法都融進去，除了有辦公樓，還有蔦屋書店、咖啡店Arabica，時尚買手點、美術館、藝術家駐場住宿計劃、演出舞台等等。

問營運人，周末人多，但平日會否少人？答案是當然比周末擠到爆少一些，但都有人流。是甚麼人那麼得閒？除了全國的遊客外，原來杭州有個特別產業，是網紅和直播中心，現在好多淘寶達人，拍外景要靚景，講究「出片率」（即能拍到好影像機率），而因為這兒夠摩登，空間又夠大，所以好多自媒體和淘寶商，是一個個旅行箱的拿衣服來拍照，直情把天目里當片場，順帶消費。

另外，也好奇蔦屋書店在中國的生意情況，因一早知道，說這一兩年要在中國開幾百家，都是以加盟方式，日本方統一出建築把關和入書、培訓等。今時今日，當然不靠賣幾十元的小書賺錢，據說，生意最好做，是賣大塊頭，成一米長的超級特製大書，譬如講法拉利的精裝大書，可以賣到二十多萬元（人民幣，下同）。現場所見，另擺放了一本安藤忠雄的大書，標價則去到三十多萬元。

好多是企業老闆和會所需要，譬如給一個銀碼，為他們配好合適的書單。現在企業總部或酒店和各種會所，都把藝術品和書當成軟裝，藝術品往往budget上幾千萬元，拿幾十萬元去置書則濕濕碎。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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