中美制度之爭 阿富汗成試驗場

阿富汗不負「帝國殺手」之名，前蘇聯佔領10年後元氣大傷，成亡國導火綫；美國入侵20年，建立民主阿富汗而不得，現亦敗走離場。目前的阿富汗內戰加劇，塔利班已搶佔逾8成土地，可能推翻美國扶持的阿富汗政府，外界關注中國會否進場，促成阿富汗各方和談，收拾美國遺下的爛攤子。

中國本來亦有意將阿富汗納入一帶一路戰略，由經濟入手促使該國步上正軌，但比美國民主模式，中國經濟扶助外國發展的模式，更有助阿富汗嗎？抑或中國亦會陷入阿富汗「帝國墳場」陷阱？

美揮軍阿富汗 3大戰略目標

美國敗走阿富汗，有美媒將之與越戰慘敗相提並論。雖然美國在阿富汗與越南均參戰20年，但越戰造成近6萬美軍死亡、逾30萬人受傷，而美軍在阿富汗死亡人數不足2,500人、約2萬人受傷，代價明顯小得多。因此，美軍撤出越南時，舉國皆悲，戰敗陰影在美國瀰漫20多年而不散；但美軍撤出阿富汗，美國人卻無挫敗感，只是如釋重負，如美國總統拜登所形容，結束一場「再沒有意義的戰爭」。

阿富汗對美國真的沒有意義嗎？相信2001年時任總統的小布殊不會這樣想。他藉為9.11恐襲復仇之名，雄心勃勃揮軍阿富汗時，認為可為美國帶來多重戰略成果。從地緣政治角度看，阿富汗佔據亞洲中央地帶，與中、俄、伊朗比鄰，美國在阿富汗建立軍事基地，就可「兵懾」這3大敵人。

從掠奪資源角度看，美國軍方估計阿富汗擁有價值1萬億美元的礦產資源，阿富汗政府對其估值更達3萬億美元，其中銅、鐵、鋰的巨量蘊藏，可令該國輕易成為全球第一大供應國，且阿富汗比鄰裏海和波斯灣兩大石油生產地，可鞏固美國對附近石油生產國的掌控。

從意識形態角度分析，小布殊是虔誠基督徒，基督教令他浪子回頭，因此他當年誓言要將上帝意旨在全球推廣，尤其要向伊斯蘭發動文明之戰，小布殊攻打伊斯蘭的阿富汗，曾有意將這軍事行動的代號稱為「Jihad」（聖戰），只因內部反對才擱置；他亦曾公開宣示「將自由之火照遍全世界黑暗角落」，在全球推動美國民主自由價值觀，阿富汗成為美國民主「打入」中亞的橋頭堡。

可現實卻是美國入侵阿富汗20年，耗資逾1萬億美元，能說得出口的成果只有擊殺拉登、重挫基地組織，但其他戰略目標均落空。當中見證的，不只是一場戰爭的失敗，亦證明美國民主模式的失效。

美國常樂於改變別國政權，尤其她視為專制獨裁的國家，美國模式是透過軍力或利用該國反對派進行顏色革命，推翻「獨裁」政權，建立美式民主選舉。然而，美國民主模式往往未能為發展中國家帶來善治，只須看美國扶植的阿富汗民主政府貪污腐敗，又未能振興經濟、團結國民，造就塔利班即使在美軍力壓下，仍獲人民支持，捲土重來，甚至美軍撤走後，很大機會重奪政權。

美國在全球行銷美式民主，視為全球善政善治的唯一標準、普世價值，並以美國民主與所謂的中國專制對決，作為中美的最大分野。但美國民主真的能保護受迫害民眾、推動人類文明向前嗎？美式民主在阿富汗、伊拉克固然失敗，而事實上推行美式民主制度最失敗的地區，更是美國鄰近的中美和南美洲諸國。

美國在阿富汗推行民主實驗只有20年，在中美、南美卻試驗了差不多200年。美國第五任總統門羅（James Monroe）在1823年提出所謂「門羅主義」，就是美國不插手歐洲事務，歐洲各大帝國亦不能再在美洲增建殖民地，讓整個美洲成為美國的禁臠。「門羅主義」宣布後，歐洲帝國亦陸續在中南美洲的殖民地被掃出，整個美洲都成為美國後花園。

中南美洲民主試驗 屢失敗

然而200年過去，整個美洲除了美國和加拿大是富裕民主國家外，再沒有可作民主模範生的國家，反而失敗國家比比皆是。「遠親不如近鄰」，美國要向全球推銷民主，理應先「造福」鄰居，何況美國政治實力遠高於中南美國家、經濟力又冠絕全球，為何卻沒能先幫助鄰國成為民主、繁榮、安定國家？如果美國連鄰國都未能扶上正軌，卻遠走千里去解救世人，怎讓人信服？

或許對不少中南美國家來說，寧願沒有美國這個近鄰，因美國視她們為禁臠，不容反對美國的政治勢力存在，有統計更指，由1824年至1994年的170年內，美國曾74次侵略拉美國家，在1948年至1990年的42年內，推翻了最少24個拉美國家政權，包括巴西、智利、危地馬拉政府等，並扶植不少軍人獨裁政權。美國對中南美的民主是建設多，還是破壞多呢？

美國來時勇猛，走得窩囊，中國外長王毅就指摘美國是阿富汗問題始作俑者，不能一走了之，不能因撤生亂、因撤生戰，要以負責任的方式確保局勢平穩過渡。中國的指摘當然不是想美國留低，只是藉機戳破美國經常搞亂局後拍拍屁股走人的劣行，而西方媒體對阿富汗局勢的另一焦點，就是看中國會否進場，因中國已表示要拉攏阿富汗各方和談。

中國有能力扮演和事老嗎？中國與阿富汗政府和塔利班都有交往，過去幾年就多次與阿富汗、巴基斯坦舉行3方會議，希望將阿富汗接連中巴走廊，幫助中國一帶一路拓展，只是阿富汗政府還要靠美國保護，未能捨美而靠中；中國近年與塔利班的接觸亦趨頻密，塔利班代表團在前年亦曾訪問北京。

與美國要在別國建立民主的模式不同，中國與別國交往，堅持以經濟入手，透過一帶一路戰略，扶持阿富汗經濟，希望阿富汗和中國共贏。阿富汗接壤中國，可扮演新疆與中亞、中東國家的重要樞紐角色，其豐富的礦產資源亦是中國所需，因此只要雙方合作，就可助阿富汗建立起經貿、旅遊和礦業等重要經濟支柱。

在政治上，中國只需阿富汗幫忙遏止疆獨組織東突厥斯坦的恐怖活動，至於由現時的政府還是塔利班執政，只要能保持持政局穩定，中國絕不干涉。

塔利班釋善意 歡迎中國投資

塔利班近日已向中國釋出善意，表明歡迎中國投資，以及暗示會打擊疆獨分子，不許他們借阿富汗攻擊中國。塔利班亦明白，若它要取代阿富汗政府，關鍵是能否保持政權，這就要為人民謀福祉，那中國便可起關鍵角色。

中國這種只重經濟合作的模式，自被美國批評為只講金錢、助長全球專制政權，但美國至今仍是中東、非洲、南美不少專制政權的保護傘，而中國模式幫助別國改善經濟和人民生活，令不同種族、不同信念的民眾想保持來之不易的安定繁榮，將有利該國的政治和社會穩定，對人類亦是一大貢獻。此所以中國由「人類命運共同體」信念，衍生的一帶一路計劃，希望能吸引逾百國家參加。

美國以軍力或顏色革命，推動別國實行美式民主，這模式在阿富汗未能帶來善治和安定，現在中國就試從經濟入手，望為阿富汗帶來和平與繁榮。中美在阿富汗的試驗，亦是一場中美制度的優劣之爭。

▲ 美國入侵阿富汗20年後敗走離場，目前當地內戰加劇。 （新華社資料圖片）