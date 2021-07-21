讓廢物重生 環保紙也可變傢俬

東京奧運村內使用的床引起關注，只因其使用環保卡紙製造。家具浪費問題在本港乃至全球均甚為嚴重，固然與人們消費模式有關，但使用環保物料再造家具，減碳更可增添生活趣味。

紙床易組裝 可承重200公斤

日企Airweave為東京奧運提供逾18,000張床與床墊，全部皆以環保物料製造。床架的原材料是環保紙板，床墊則是可無限重用的聚乙烯纖維，冀在奧運後可供殘奧會選手重用，並在多場賽事結束後捐贈予不同機構，旨在迎合當局環保目標及減輕堆填區壓力。

環保紙的用途不容小覷，據Airweave表示，這款環保床不但容易組裝，更可承受200公斤的重量，適合任何體型的運動員使用。

無獨有偶，各大家居用品商亦陸續增加產品中環保物料成分。宜家（IKEA）表示，時下使用可重用物料的比例高達6成，1成獲回收，期望在2030年前兩者皆可達到100%。

美企收廢銅 溶掉重塑家具

旗下產品當中不少已開始使用環保木及回收塑膠等物料，例如使用木漿、回收鋼、植物纖維等製造床墊，環保之餘亦因可以保持恒溫而更舒適。

歐洲家具商Pentatonic亦秉承類似理念，旗下家具全部以廢物（例如回收塑膠）製造，產品設計亦以方便回收為主。美國克利夫蘭的Arhaus Furniture則用回收得來的廢銅溶掉重塑，打造餐桌等多項家具。

家具對環境的影響不可忽視，據英國家具商My Tool Shed報告稱，人們家中每件家具平均排放47公斤的二氧化碳，相若燃燒5.3加侖的汽油。而罪魁禍首是所謂「快速家具（fast furniture）」的崛起，千禧世代與低收入人士以租屋為主、較難擁有自己的固定住所，因此傾向購買價廉的家具，在搬屋時直接扔掉再買。

這類情況在本港尤為明顯，據非牟利組織「曙光計劃」表示，家具棄置率近年呈上升趨勢，由2013年每日回收約4噸升至2015年的約6噸。不少人更有「唔鍾意就換」的心態，組織表示回收得來的家具一般有7至8成新，更有1至2成屬於全新。

由設計着手 方便再造回收

若家具多以環保物料製造、並在設計上方便回收，哪怕是因某種原因被棄置，對環境的影響也將大減，無疑是好事。本港市建局的「學建關愛」義務工作計劃便有此類環節，用回收得來的廢木進行升級再造，為有需要的基層家庭度身設計儲物櫃、鞋櫃、書枱等家具，既推動環保，亦讓基層受惠。

市民若想在家中善用廢物升級改造（見表），亦有多種方法可考慮嘗試，更可增添生活樂趣。

▲ 東京奧運村內予健兒休息的床以環保物料製造，賽事結束後更將捐贈予不同機構重用。（法新社資料圖片）

▲ 東京奧運村內予健兒休息的床以環保物料製造，賽事結束後更將捐贈予不同機構重用。（法新社資料圖片）