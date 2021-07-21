創新思維多管齊下 解決房屋問題

行政長官林鄭月娥上周出席立法會答問大會，開場發言主要談及房屋政策，提到當局將從5大方面處理本港房屋土地的供應問題，包括加強高層督導、積極推展交椅洲人工島和新界北的規劃、更積極採納「基建先行」和「創造容量」的原則、簡化發展流程，以及提升市區重建的方法。碰巧在同一天，議會亦通過了一項議員議案，促請當局改革房屋政策，解決住屋問題。

設願景指標 增人均居住面積

本港市民的居住空間非常狹窄，不但愈住愈貴，而且愈住愈細。一般公屋申請者的平均輪候時間長達5.8年，創22年新高，市民怨聲載道。經民聯歷來非常重視這個議題，敦促政府全面改革本港房屋政策，包括制定人均居住面積指標、優化置業階梯，以及積極應對人口和樓宇老化問題等，切實改善市民的居住環境，提升生活質素。

經民聯在6月7日發布了《香港10年安居計劃》建議書，認為特區政府必須改變「頭痛醫頭、腳痛醫腳、臨急造地、窮於應付」的被動局面，主動作出全面規劃，多管齊下增加土地及房屋供應，並建議設立願景指標，將人均居住面積由約161平方呎增至200平方呎，開發2,400公頃土地，增加65萬個公私營房屋單位，務求從根本上解決香港安居難的深層次矛盾。

經民聯認為當局應創新思維，多管齊下增加房屋供應，建議政府長遠把佔郊野公園總面積3%、約1,329公頃的邊陲地帶改劃成住宅用地，同時應大幅開發新界土地，加快開發邊境禁區用地，以及逐步開放沙頭角墟禁區。為了釋放現有土地潛力，政府應加快重建老舊公共屋邨，同時調高市區及新界土地的最高發展密度，亦應積極引用《收回土地條例》，加快收回新界的棕地、祖堂地及閒置農地等。

重整房屋階梯 助中產及青年置業

此外，當局應檢討和重整房屋階梯，顧及中產人士及年輕家庭的龐大置業訴求，一方面檢討以往曾經推出而具有成效的協助市民置業方案，重新推出優化版的「首次置業貸款計劃」、「夾心階層住屋計劃」等；另一方面可與發展商合作，興建較小型和廉宜的住宅單位，為合資格青年家庭提供可租可買的合適住宅，幫助年輕人踏出置業安居的第一步。

不過，探討增加本地房屋供應，應避免「病急亂投醫」。有議員建議調整現行物業印花稅，以堵塞潛在的「假首置」避稅漏洞，經民聯曾多番促請當局取消印花稅「辣招」，但無奈在現行政策仍繼續執行的前提下，則不反對稍加變通，以堵塞避稅漏洞，並減輕真正首次置業者的負擔。

另有議員建議，在賣地條款中訂定單位的最小面積及興建數量，以規管「納米單位」。盡管大家都知悉香港存在「住得貴」和「住得細」的問題，但通過賣地條款作出規限並不可取，也漠視了市場上對小型單位存在一定的實際需求。

總括而言，我們強調人為抑壓市場的需求或供應，扭曲市場運作，對於解決市民的住屋訴求沒有太大的幫助，設法增加土地及房屋供應，才是治本之道。

▲ 要解決市民的住屋訴求，設法增加土地及房屋供應才是治本之道。（資料圖片）