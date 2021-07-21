上星期，美國強生（Johnson & Johnson）被當地一間獨立經營的藥劑公司Valisure LLC驗出旗下品牌露得清（Neutrogena）和Aveeno，有五款防曬噴霧致癌物質Benzene（苯），如下：一、Neutrogena Beach Defense防曬噴霧；二、Neutrogena CoolDry Sport防曬噴霧；三、Neutrogena Invisible Daily Defense防曬噴霧；四、Neutrogena Ultra Sheer防曬噴霧；五、AVEENO Protect + Refresh防曬噴霧。

美國強生於七月十四日的新聞稿，作出了以下處理：一、列出五隻受影響產品的名稱；二、呼籲消費者停止使用及將之棄掉；三、可安排退款；四、指示零售商下架停售產品；五、澄清沒有添加「苯」在製造防曬噴霧的過程中，正在調查產品受污染的原因；六、強調只有這五款產品含有「苯」，其他產品未受污染；七、聲稱驗出的「苯」指數屬於低水平，不致構成健康問題。

美國強生素有面對危機的經歷，當中有處理得好和差的案例。是次危機受廣泛報道，但不足致命，因為局面是：一、外來成因，可以列為product tampering（產品受污染）的危機類別，產品成分至少在生產製作中的原本方程式不含致癌物質「苯」；二、沒有人死傷；三、品牌迅速做了isolation（隔離）策略，即強調其他產品安全，把有這問題的五款產品從其他強生產品隔開。

但我特意查閱美國強生的新聞稿原稿，發現有兩點需要改善：一、題目用了「voluntary」一字（指其主動回收）。這個「voluntary」其實有點誤導，因實情是藥劑公司Valisure LLC首先驗出有問題產品後，向美國FDA（U.S. Food and Drug Administration／美國食品藥品監督管理局）報告的。二、聲稱驗出的「苯」指數屬於低水平，卻沒有交代有幾低，以及總共有幾多樽產品驗出含有「苯」，所以沒有做到transparency（公開）和reassurance（安撫）的效果。

且看美國強生之後如何交代。