大學時的第一課物理治療課堂，情況至今仍記憶猶新，話說教授強調觀察的重要性，要求學生形容途人的步姿。當時小薯仔的我們，那裏能描述左右腳交替着地及提腿的分別，以及腳形分別，事後只好用功聽讀有關課題。

時至今天當然十分明白觀察在診療中的重要性，每每要能見微知著，及早了解患者問題。若我們能預早了解每人站坐姿勢，其實已能初步了解下肢及髖腰狀況，而一般人能自我觀察，定能及早識別問題，更好針對痛症發展的背後原因。

腿膝外形一般可分為垂直、O形及X形腿，垂直型為大部人的腿形，O形腿多見於嬰幼兒及老人，X形較為少見，後兩者可發生在骨軟病或運動創傷後遺症患者身上。要檢查自己腿膝外形類型，方法可背靠牆站立，兩足掌平衡並靠，若足踝靠攏但雙膝分開，為O形腿；雙膝互貼但足踝分開，為X形腿；若雙足踝及雙膝能同時並靠緊貼，則為垂直型。

O形腿大多與膝部退化情況有關，常見於較嚴重的菠蘿蓋軟骨磨損、股骨內髁退化、嚴重的內側半月板受傷或髂脛束綜合症患者。X形腿則與較嚴重的外側半月板受傷、內側副韌帶撕裂或鵝掌筋炎症等有關。若出現O形或X形腿型，便要綜觀情況，向上檢查腰髖，及向下查看足踝，以明白膝部向外或內歪原因，要病症及病因同時兼顧。

改善O形腿的運動，可以強化髖部內旋肌及內收肌為主，動作以側卧健側，患肢為上方，屈膝然後反覆提高患側足踝，訓練內旋肌；鍛練內收肌則側卧患側，屈膝上方的健側，下方患肢保持伸直，向天花板方向反覆作提腿動作。X形腿要強化髖外展及外旋肌，動作以側卧健側，患側處於上方，屈膝左右腿，然後作提高患肢，狀如蚌開合動作。以上動作10次為一組，每天早晚各運動兩組。

出現O形或X形腿的時間經年累月，已不是單一膝關節問題，故必須整體審視下肢情況，並注意肌力及柔軟度情況對膝關節的影響。隨時間流逝，似乎沉澱了每位醫者審視問題的深度，在此，亦感謝當年每位老師的栽培與啓發。

▲ 由左至右順序為X形、垂直及O形腿。（作者提供）