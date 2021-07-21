修復4大Bug iOS 14.7昨登場 行政人員版 2021/07/21 分享： 蘋果昨發布iOS 14.7更新版本，主要帶來新功能包括支援MagSafe外接式電池及反向充電，新增HomePod計時器功能等，以及修復Apple Music、電池維修信息、郵件等4大問題（Bug）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 進軍串流媒體 CNN Plus明年推 今日 進軍串流媒體 CNN Plus明年推 小幫手「萬字夾」 微軟公布新設計 2021/07/20 小幫手「萬字夾」 微軟公布新設計 新MacBook Pro 料搭載mini-LED屏幕 2021/07/20 新MacBook Pro 料搭載mini-LED屏幕 認知型AI分析 評估駕駛風險減車禍 2021/07/19 認知型AI分析 評估駕駛風險減車禍 Emoji更易表達自我 「哭笑不得」最受歡迎 2021/07/19 Emoji更易表達自我 「哭笑不得」最受歡迎 商業 科技行業 科技軟件 IT技術 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iOS iPhone iPhone 12 iPhone 11