通識科政治題絕迹 9成達2級

今屆文憑試中文及通識科整體成績均比去年進步，其中面臨改革的通識科，近9成日校考生達到入學門檻的2級成績，近1成更考獲5級或以上。

考評局：設題不同非新奇事

被問到是否與今年政治題目減少有關，考評局評核發展

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