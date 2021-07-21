通識科政治題絕迹 9成達2級 港聞版 2021/07/21 分享： 今屆文憑試中文及通識科整體成績均比去年進步，其中面臨改革的通識科，近9成日校考生達到入學門檻的2級成績，近1成更考獲5級或以上。 考評局：設題不同非新奇事 被問到是否與今年政治題目減少有關，考評局評核發展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 DSE7人奪7科5** 3人屬超級狀元 今日 DSE7人奪7科5** 3人屬超級狀元 SEN生成績勝去年 8人逾3科「摘星」 今日 SEN生成績勝去年 8人逾3科「摘星」 681考生違規 3人作弊取消成績 今日 681考生違規 3人作弊取消成績 上屆狀元留港回饋 籲考生多手準備減壓 今日 上屆狀元留港回饋 籲考生多手準備減壓 你可能感興趣 DSE7人奪7科5** 3人屬超級狀元 今日 01:00 DSE7人奪7科5** 3人屬超級狀元 SEN生成績勝去年 8人逾3科「摘星」 今日 01:00 SEN生成績勝去年 8人逾3科「摘星」 681考生違規 3人作弊取消成績 今日 01:00 681考生違規 3人作弊取消成績 中文科 通識教育 歷史科 DSE