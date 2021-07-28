Cashing Pro私人貸款之3大貼心方案　讓你輕鬆貸款少負擔

大家申請貸款時除了留意貸款利息高低之外，有沒有留意貸款利息會否隨本金減少而轉變呢？事實上，坊間大部分借貸公司都是採用定息定額的還款模式，即每期利息不會隨本金減少而減少；然而，有部分借貸公司卻會採用「息隨本減」的還款模式，助借貸人減輕利息負擔。想知兩者的分別？立即為大家解構當中詳情。

Cashing Pro貼心方案1: 息隨本減，日常還款更輕鬆

相信有貸款經驗的朋友都有留意，坊間大部分借貸公司的貸款計劃都是採用定息定額的模式運作，即每期的還款利息均以簽約時的借貸金額（本金）計算，無論是首期，還是最後一期的還款利息均以已固定的公式（利息不會因本金減少而減少）計算，此舉雖然令借貸人易於推算餘下的利息金額，但由於利息未有隨餘下的本金（未償還金額）減少，過程中無疑增加了借貸人的財政負擔。

不過，有部分借貸公司如Cashing Pro優尚信貸也會採用「息隨本減」的計算方式，助借貸人解決資金周轉壓力。由於每期「最低還款額」是該期貸款的利息，故借貸人的還款額只要多於該期的「最低還款額」，本金便會減少；而隨着本金減少，下一期的利息亦會按已減少的本金金額計算應繳利息，減輕借貸人的還款壓力。

▲ Cashing Pro優尚信貸採用「息隨本減」的計算方式，助借貸人解決資金周轉壓力。

Cashing Pro貼心方案2: 自由還款，真正靈活自主

現時，一般貸款方案除了採用定息定額的模式運作外，還款期亦相對固定，即借貸人於指定的還款限期內（一般貸款的還款期為3年）不能隨便清還整筆貸款，如果真的想提早清還貸款，就要繳付更昂貴的利息和手續費。

Cashing Pro優尚信貸知道借貸人的需要，該公司除了採用「息隨本減」方式計算利息外，更推出「自由還款」安排，讓借貸人決定何時清還貸款（最長還款期為60個月），真正做到自主、彈性，讓借貸人能因應實際財務狀況償還款項，毋須「限時限刻」，還款自然更輕鬆自在。

▲ Cashing Pro優尚信貸的「自由還款」，讓借貸人隨時決定哪一天清還貸款。（optional）

Cashing Pro貼心方案3: 利率優惠，實際行動助減輕負擔

面對疫情持續，本港經濟仍存在不穩定因素，Cashing Pro優尚信貸提供的靈活自主還款安排固然有助減輕借貸人的還款壓力，實現個人或家庭目標時更得心應手。不過，Cashing Pro優尚信貸理解借貸人的需要不只於此。

作為一間不斷發展的貸款公司，員工人數接近百人，Cashing Pro優尚信貸相信利潤固然重要，但該公司更期望能真正幫助每位有周轉需要的人士解決燃眉之急，且不會因供款額、供款期數的限制造成太大負擔。

因此，本着誠心待客的理念，Cashing Pro優尚信貸特別對部分還款紀錄良好的現有客戶提供年利率優惠（視乎最終批核而定），讓他們可以在往後的日子以更低的利率輕鬆供款！如此貼心的安排，大家日後如有需要申請貸款作周轉時，都應該知道怎樣選擇吧？



如果想了解更多Cashing Pro優尚信貸的貸款服務詳情，可瀏覽網站：https://bit.ly/3hURe5O

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。

（資料由客戶提供）