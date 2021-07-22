【英國買樓稅務篇】 2021英國物業稅6大須知

英國物業投資牽涉不少稅項，對習慣簡單稅制及低稅率的香港人而言，複雜的英國物業稅、英國海外物業稅並不容易理解。因此，計劃在英國買樓的準業主，必須先了解英國稅制、英國物業稅種類，以及相關英國買樓稅項安排，以便預早進行理財規劃，審慎計算海外置業開支。

1. 於英國買樓需認識英國稅務身份

要了解英國買樓稅項，先要認識稅務居民（Tax Resident）身份。在英國一年居住超過183日，便會被視為英國稅務居民（UK Resident）。由於英國是全球徵稅國家，英國稅務居民不論在其他地方或英國買樓，都需要為所有私人物業繳付英國物業稅。相反，即使持有英國國藉，但在應課稅年度居英少於16日，或在海外全職工作而居英少於91日，會自動被定義為非居民（Non-resident），只需就英國收入及英國物業投資及資產增值交稅。

此外，「定居」（Domicile）的身份對多種英國買樓稅項均有重要影響。以BNO 5+1移民人士為例，因表明會長期在英國逗留，基本上住滿2年便會被認定以英國為定居地，在英國及海外所有資產都會跌入英國稅網。如果是英國稅務居民，而非英國定居（Non-Domicile）身份，則可以選擇名為匯款制（Remittance Basis）的稅務計算方法，只有海外收入及資本收益匯入英國時才需要跟從英國稅制。

2. 英國物業稅種類

一、英國印花稅（Stamp Duty Land Tax）

在英國買樓需繳付多項英國物業稅，其中最大金額的是英國印花稅，通常在物業交易完成後14天內繳付。英國印花稅門檻一般為125,000鎊，樓價125,000鎊以下物業豁免繳交英國印花稅，125,001鎊或以上稅率由2%至12%不等。不過在英國印花稅放寬期下，由2021年7月1日至9月30日期間，在英國買樓的印花稅起點下調至250,000鎊。

如買家在英國或其他地方已擁有多於一個物業（非首次置業），須按照英國印花稅率額外增加3%，即英國樓價125,000鎊以下物業徵收3%，125,001至250,000鎊物業徵收5%，如此類推。自去年開始，所有海外英國物業投資者均需繳付額外2%英國海外物業稅，不論是否首次在英國買樓一律須課稅。

二、服務增值稅（Value Added Tax）

英國買樓稅項分類仔細，服務增值稅指在英國期間，對提供商品或服務產生的增值部分所徵收的稅項。換言之，在英國買樓過程中，幾乎所有律師、會計服務也要交增值稅，一般稅率為20%。

三、市政稅（Council Tax）

由地方政府徵收的英國買樓稅項，業主每年要向物業所屬的地方政府繳交市政稅，用作支付地方政府公共設施費用，例如學校、公共交通、環境衛生、公共設施保養修葺等。稅額根據英國政府的社區等級設定，市區稅率較貴，郊區稅率較低，一般市政稅每年約1,400至1,800鎊，分10期繳交。

四、個人所得稅（Income Tax）

香港人熟悉的英國物業稅之一，不論海外英國物業投資者還是當地居民，在英國買樓收租都要繳交個人所得稅。個人所得稅分為三個等級，如買家持英國護照，首12,500鎊享有免稅優惠，12,501至50,000鎊稅率20%，50,001至150,000鎊稅率40%，150,001或以上稅率45%。海外買家在英國買樓扣除地租、市政稅、物業管理費等基本開支後，每年按收入繳交20%至45%個人所得稅。

五、資產增值稅（Capital Gain Tax）

業主將英國物業投資轉手或放租，需要繳交資產增值稅，免稅額為12,300鎊。稅率按照個人所得稅率釐定，如個人所得稅率低於20%，資產增值稅率為18%；如個人所得稅率為40%或以上，資產增值稅率為28%。

六、遺產稅 （Inheritance Tax）

英國買樓稅項觸及生前死後，遺產稅是對死者遺產，包括儲蓄存款、物業、退休基金等資產所徵收的英國物業稅，英國稅務海關總署會對遺產價值超過325,000鎊的物業徵收40%的稅。假設物業遺產價值400,000鎊，減去免稅的325,000鎊，餘下的75,000需繳付遺產稅，稅率40%，即30,000鎊。

如物業遺產價值低於325,000鎊，或將超額的資產留給配偶、法定伴侶、慈善機構等，則可豁免支付遺產稅。

3. BNO移民可退英國物業稅

近年英國物業投資成風，英國政府為防止海外買家推高樓價，在2021年4月1日起實施英國海外物業稅，除原有英國印花稅外，需要額外繳付2%印花稅。

透過BNO 5+1移民的話，初到埗時以海外買家身份在英國買樓，需要繳付額外2%的英國海外物業稅；但當買家繼續在英國住滿183日或以上，將會被英國稅務及海關總署視為英國居民（非英國公民），可在物業成交後12個月內申請退回初時多交的2%印花稅。

4. 英國印花稅假期放寬

英國印花稅假期原定於2021年3月31日結束，但由於政策大受歡迎，推動英國樓價在疫情期間不跌反升，政府將計劃延期至2021年6月30日。隨後自2021年7月1日起，印花稅起點下調至250,000鎊，直至9月30日英國印花稅假期結束為止。

5. 英國買樓稅務項登記

海外買家將英國物業投資放租後，需要作稅務登記（NRL No Application）及取得稅務編號（Tax Reference）。合資格買家每年可享有免稅額，如不超過限額毋須交稅。每年稅務年度由4月6日至明年的4月5日，海外買家要在每年10月31日前完成申報。

6. 勿瞞報英國物業稅

在英國買樓必須向英國稅務及海關總署提交英國印花稅申報表，申報的信息會登記到署方系統，再透過稅收信息交換協議網絡（Tax Information Exchange Agreements）與其他國家交換信息。因此買家勿試圖瞞報英國買樓稅項，一經發現，會被罰款5,000鎊，更會被追回英國物業稅差額。

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