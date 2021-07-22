「港大研究：復必泰抗體水平比科興多9倍」，報章標題令不少已接種科興疫苗的市民憂心忡忡，擔心無效。

醫生第一反應是，閱讀由Lim et al港大團隊在7月15日於網上發表的文章，載於文獻雜誌The Lancet Microbe（Lancet附屬旗下專注微生物學雜誌），此文章屬Correspondence（通訊）而非Original Article（創意性文章），前者是發表意見平台，而後者需經極嚴謹科學性審查（Scientific Review）後，才能發表。

短短470字的文章，簡略說到1,442位參與研究的醫療工作人員，其中93位的抗體水平研究報告，發現在接種兩劑後的sVNT（Surrogate Virus Neutralization Test／替代病毒中和抗體分析），復必泰有90%以上，而科興約在60%。報章所說的抗體水平相差9倍，並非正確，研究第三部分是PRNT（Plaque Reduction Neutralization Test／溶斑減少中和抗體測試），實驗室是把病毒種在細胞株上而形成受感染小點，研究數值是看把血液稀釋多少次仍能殲滅一半以上小點（PRNT 50），復必泰是269；科興是27，故此，這9倍差別是指稀釋次數而非抗體水平。

文章是好的，但屬初部結果，兩組並不對稱，60人接種復必泰的年紀中位數是37，而30人接種科興的年紀中位數是47，重點是接種疫苗後，兩者均增加抗體，但到底到甚麼水平才算有效，便未可而知，研究未能把抗體水平跟臨床預防結果掛鈎，結果有啟發性而絕非結論性。

對科學一知半解的報道，只會誤導市民，並引起不必要的恐慌。