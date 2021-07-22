有些場合，若給人看見自己身在其中，無人會覺得合宜，又或事後若要公開解釋，亦只能監粗牽強，即說明那個場合不恰當和有伏位，那要在當下懂得明智處理。若有人問，人既然已到場，莫非一見唔妥即走人乎？可以反問：若明知場合不宜，為何還要讓自己奔向炸彈？

舉例：二○一八年，全球最大的國際生物科技研討會在美國波士頓舉行，參與者由初創公司到Fortune 500（《財富》世界500強）企業都有，是生物科技界別年度盛事，精英雲集，參與者聚首一堂，討論非常專業議題，例如：如何用最先進的生物科技改善生態系統。

會議完畢後，有另一單位負責統籌當晚的派對活動。藥廠Momenta Pharmaceuticals的總監走入派對會場後，看見的是這一幕：幾名無上裝女郎在台上跳舞，赤裸上身都貼上印有生物科技公司贊助商名字的貼紙。不要忘記，這個是全球最專業的生物科技研討會，個別人士想晚上獨自去看性感無上裝是一回事，但把一個專業研討會的Corporate Event（企業活動）搞成艷舞騷則又是另一回事。思考問題：若你是參與研討會的企業阿頭之一，你會如何判斷這個場景呢？有否嗅到危險伏位？又會否因為「人既已到，難道掉頭走」的怪邏輯而焗住留低？你會如何處理？

只要想想，在專業國際研討會後，若爆出專業人士參加無上裝女郎跳舞的派對，會有甚麼後果，那就會懂得該如何抉擇。當時，那位總監甫進場見勢色唔對，即帶領同事離場，那是明智做法，後來，派對果然遭曝光，有關人等要為不恰當安排而道歉。

當然，要像那位總監般具備臨危不亂的辨識能力，需要兩種智慧：一、有分辨出不恰當場合的智慧；二、懂得當機立斷say no的智慧。Say no其實有很多方式，不一定要黑面轉身走人，要視乎場合形式，可以主動跟安排者溝通有哪些地方在當時的場景並不恰當。總之，一個人若真的想避彈或避嫌，其實方法多的是。