「周休3天」試驗 加速工作模式改變

一周4天工作或說「周休3天」的討論和實踐，過去幾年一直在歐美多國進行制度試驗。2015至2019年間，冰島首都雷克雅未克市議會和冰島國家政府分別推行兩項一周4天工作試驗，不僅旨在改善工人的工作與生活平衡，希望勞工得到「勞逸結合」的福利好處，還旨在檢測降減工時對生產力的影響。

這兩項試驗計劃一共有2,500人參加，佔冰島總勞動人口逾1%，範圍覆蓋幼稚園、醫院、社會服務等工作場所。工作時間由每周40小時，減少到35至36小時，但薪酬維持不變。對兩項計劃進行研究和數據分析的英國智庫「自主」（Autonomy）與冰島智庫「永續民主協會」（Association for Sustainable Democracy）最近發表研究結果報告--《Going Public：Iceland's Journey To a Shorter Working Week, July 2021》，指出試驗計劃「異常成功」。

首先，在「勞逸平衡」福利效果方面，從多項衡量身心健康的指標，包括「感知壓力」、「怠倦」、「健康」和「工作與生活平衡」等，工人的幸福感都有所提高。

在生產力方面，大部分參與計劃的工人，工時由每周40小時減至35至36小時，結果發現大多數工作場所的生產力，大致與試驗計劃實施前維持相同水平，有些工作場所的生產力甚至有所提高。

在試驗計劃成功的情況下，冰島多個行業的工人工會組織，均爭取到在全國範圍實行降減工時，使數以萬計的會員工人受惠。總體而言，目前冰島約有85%工人爭取到降減工時，或得到縮減工時的權利。這是在2019年至今年間的勞資談判中，在合同上獲得確認，並且大多數如今都已經付諸實行。

助省能源減碳排 多國積極試驗

目前，多國政府正積極進行一周工作4天試驗計劃，包括西班牙政府承諾投入5,000萬歐元補貼參與企業，並規定企業不得扣減員工薪金；今年6月下旬，愛爾蘭政府亦加入試驗行列。基於不少研究指出，減少工作日有助節省能源、減少空氣污染和整體碳足迹等好處，於今日講究減碳排放的年代，要求降低一周工作時間的呼聲，也顯得特別嘹亮。可以說，一周40小時或以上的傳統固有工作模式，目前正在加速蘊釀改變。

除了在政府層面推行一周工作4天的試驗外，不少企業都在探索降減工時的可行性，以及此舉對生產率產生甚麼影響。推動和落實計劃的企業包括新西蘭信託公司Perpetual Guardian，該企業於2018年3月進行每周工作4天的制度試驗；微軟日本在2019年8月試行，有超過2,200名員工參與，在不扣減工資的情況下，周五不用上班，在進行實驗的一個月裏，按銷售額的指標衡量，生產力反而提高了40%，說明降低一周工時，員工的工作效率反而提高；上月下旬，國際眾籌平台Kickstarter宣布，該公司將於明年推出4天工作制，反映愈來愈多公司相信，降低工時有助提高員工的工作效率。

生產力與工時 非正比關係

今次《Going Public：Iceland's Journey To a Shorter Working Week, June 2021》報告同樣強調，生產力與每天工作時數並沒有正比關係。減少工時不一定會損害企業的成功營運，據此推論出的命題是，減少工時而同時削減工資，缺乏合理性。

再看深一層，減少每周工作日是否百利而無一害，落實起來可以通暢無阻？答案顯然是「不」。

記得早於2007年，美國猶他州政府部門就實行過一周4天工作，周五休息。在計劃實行首10個月，估計節省了1,800萬美元的能源成本，包括電力、空調減少使用，工人上班出行的交通費用等，都得到減省。不過，計劃到2011年便告「壽終正寢」，原因很簡單，因為當地居民大舉投訴，在周五無法獲得想要的服務，帶來了極大的生活不便。

瑞典於2014至2016年間，亦進行了一次為期兩年的工時降減實驗，在哥特堡市一家有60多名護理員的老人之家進行，護理員每日工時由8小時減少至6小時，薪酬不變。研究顯示，工時減少後，員工們變得更健康、少請病假、照護病人的服務質量也提高了，護理員陪伴長者散步的時間也長了。

從表面看，計劃很值得繼續推行，只可惜計劃最終無法延續，因為這項工時制度改變的成本太高。哥特堡市為降減工時，需要耗用220萬美元，另外聘用17名員工來維持服務，受到議會的議員強烈批評。瑞典這個工時制度變革試驗，成本高於得益，最終要劃上句號。

實施降減工時 受內外制約

落實降減工時，除了受到外部客觀環境和成本因素影響外，試行的企業亦非通統皆適合。對一些工作或服務能夠以「按日」的方式完成的職業，例如銷售員，在工作6小時後，無論做了多少宗銷售交易，都可以按時離開工作場所回家休息；在醫院工作的護理人員亦

如是。

但如果工作和私人生活之間的界綫不太分明，例如提供諮詢服務公司的管理人員，若把工作時間改為一周工作4天，或一日工作由8小時減少至6小時，他們要把本來8小時的工作「濃縮」至6小時完成，否則可能要把工作帶回家中處理，反而會增加工作壓力，平衡工作與家庭生活的「初衷」將無法實現，甚或在「壓縮」的工作時段內，更容易犯錯。

因此，「周休3天」要制度化，普遍落實，需要更周詳的考慮。當然，減少工時對個人的生活有更多的控制空間和自由，增加幸福感，既符合人性，往往也可以成為企業留住人才的制度設計，故此一些歐美的小型企業也樂於嘗試。

彈性工時 循序漸進的另類選擇

不過，成本與效益的計算始終對降低工時的措施造成制約，若公司採取彈性工作時間制度，亦即以另外一種方式，令員工對個人行程有更大的控制權和自由空間，相信也可以增加員工的幸福感。因此，彈性工作時間可以說是對工時制度循序漸進改革的另項選擇。

總的來說，目前響起一周工作4天的制度改革「呼聲」，無疑是對二次工業革命時代定制的「工作模式」來一次「革命」。隨着自動化和科技進步，商業世界如今已走在大時代變化的十字路口，從產品、服務到銷售的創新，企業如何重整資金、技術和人力資源去組織生產和銷售，看來也再無法「墨守前規」。

2019年末爆發的新冠疫情，對經濟和商業活動造成破壞，各國政府嚴格執行隔離政策、商業機構被迫實行「遠程工作」、「在家工作」等，改變了工作的完成方式，並且讓社會在改變生產的「工作模式」上，進行了一次「實驗」。

目前「周休3天」的試驗，與其說是工時制度的改變，不如說是隨着自動化、人工智能和機器學習的新一次工業革命來臨，是重整人力資源組織生產，配合時代發展變化的組成部分。未來工作模式的轉變，目前的確已積累了不少推動變化的因素，發展趨勢值得關注。

▲ 不少企業都在探索降減工時的可行性，以及此舉對生產率產生甚麼影響。（資料圖片）