南京機場爆疫17人中招 全市檢測 均屬航機清潔人員 近9成航班取消 中國版 2021/07/22 分享： 江蘇南京新冠疫情小爆發，昨日（21日）公布新增17宗陽性個案，均是祿口國際機場的職員。近九成航班臨時取消；地鐵不停機場及周邊車站；高鐵、長途巴士嚴查健康碼。 市政府啟動全民檢測，並要求市民非必要不離開當 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 專家倡機場低抗體員工 打加強針 今日 專家倡機場低抗體員工 打加強針 4校首誕狀元 屯門董玉娣「超狀」出爐 今日 4校首誕狀元 屯門董玉娣「超狀」出爐 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 今日 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 今日 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 今日 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 你可能感興趣 專家倡機場低抗體員工 打加強針 今日 01:00 專家倡機場低抗體員工 打加強針 4校首誕狀元 屯門董玉娣「超狀」出爐 今日 01:00 4校首誕狀元 屯門董玉娣「超狀」出爐 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 今日 01:00 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓