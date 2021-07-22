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南京機場爆疫17人中招 全市檢測

均屬航機清潔人員 近9成航班取消

中國版 2021/07/22

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江蘇南京新冠疫情小爆發，昨日（21日）公布新增17宗陽性個案，均是祿口國際機場的職員。近九成航班臨時取消；地鐵不停機場及周邊車站；高鐵、長途巴士嚴查健康碼。

市政府啟動全民檢測，並要求市民非必要不離開當

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