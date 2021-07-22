4校首誕狀元 屯門董玉娣「超狀」出爐 7狀元6人留港 「鍾意香港無意移民」 港聞版 2021/07/22 分享： 中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆7名狀元，2人由傳統名校拔萃女書院獨攬，其餘5校各佔1人，其中4校均屬首誕文憑試狀元，地區名校保良局董玉娣中學更出產「超級狀元」。 在移民潮下，僅1名狀元表明擬到英國升 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 今日 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 今日 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 今日 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 聽障女生奮讀補缺陷 佳績超預期 今日 聽障女生奮讀補缺陷 佳績超預期 新移民惡補英文 摘4星報答母校 今日 新移民惡補英文 摘4星報答母校 你可能感興趣 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 今日 01:00 「不能迫自己太緊」 跳舞煲劇減壓 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 今日 01:00 疫情啟發狀元從醫 盼將來可研發疫苗 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 今日 01:00 恒大報名升逾1成 商科熱門料3人爭1位 DSE 拔萃女書院 伊利沙伯中學 聖士提反女子中學 保良局董玉娣中學 英華書院 嘉諾撒聖瑪利書院 移民