中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆7名狀元，2人由傳統名校拔萃女書院獨攬，其餘5校各佔1人，其中4校均屬首誕文憑試狀元，地區名校保良局董玉娣中學更出產「超級狀元」。

在移民潮下，僅1名狀元表明擬到英國升

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