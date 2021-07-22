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信和商場「齊撑運動員」 $800萬打造連串奧運活動

行政人員版 04:00 2021/07/22

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東京奧運今個星期五開幕喇！黛安非常期待，公關姊妹話，信和集團旗下嘅屯門市廣場、奧海城和荃新天地，將會同全港市民「齊撑運動員」，信和仲豪擲$800萬推出多項主題活動、直播開幕禮和重點賽事，兼有多項購物優惠獎賞，一齊為奧運選手打氣！

今屆奧運，香港代表隊攞到46張入場券，係歷年之最。公關姊妹話，奧海城和屯門市廣場將會同TVB和ViuTV合作，舉辦奧運開幕和精采賽事直播活動，免費招待市民、基層和少數族裔家庭欣賞賽事，仲會舉辦多項運動體驗課程，包括由前國家隊女排隊員孫玥指導嘅排球訓練班、由曹星如前教練教授嘅拳擊訓練班、香港獎牌希望嘅劍擊運動訓練班和深受歡迎嘅足球運動訓練班等，希望啟蒙更多未來運動新星。

另外，商場亦會同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會合作舉辦奧運展覽，展出奧運火炬、奧運運動員戰衣和奧運特別版郵票，奧海城亦有運動電競體驗區，等大家可以一嘗做運動選手嘅滋味。

S+REWARDS會員只要用指定點數，就可換領奧運活動入場券和購物優惠，喺商場直播賽事活動期間，仲有「快閃直播獎賞」㖭。

本文轉載自《晴報

商場提供的課程種類繁多，包括由前國家隊女排隊員孫玥指導的排球訓練班。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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