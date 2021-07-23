世紀21灝天地產 紮根大埔　用心待客 以誠意作橋樑

「希望幫他們（顧客）買到理想的家居」一句簡單而意味深遠悠長的說話，就總結了世紀21灝天地產營業董事徐錦鴻（Ricky）從事地產代理四分一世紀的最大目標。要在同一行業立足25年並不容易，當中有10年更是以公司老闆身份打拼的話，更是難上加難。除了紮根社區之外，更重要的是貼心服務，以專業知識加上二十五年如一日的熱誠，令到世紀21灝天地產在香港的地產代理市場中能夠屹立。

在首15年的生涯中，見證著不少故事的Ricky決心自己創業打拼，至於創業的原因則十分簡單，「因為從事這行業（地產代理）見到很多買樓的故事，而我希望我能用我的方法把買家們的故事承傳下去，為他們都找到理想的家居。」

有著自己信念下，Ricky就決定與拍檔共同成立自己的地產代理行，之後更加盟全球最大地產代理機構 – 世紀21，以獲得最好的機會以及給予客人更大的信心。而世紀21灝天亦在2013至2020年獲得世紀21表揚優秀分行的國際百夫長獎的榮譽，力證世紀21灝天的實力。

雖然以物業傳承的故事有很多，但令人印象深刻的，還是有一個。Ricky就想起了一個令他一直未遺忘的畫面，當他為其中一個客戶的女兒首次置業擔任代理工作，首次做主置業的女兒與家人及Ricky一同走遍了不同的大小樓盤，途中為首置的女兒解釋了不少，亦張羅了不少。在最後終於成功覓得安樂窩「在簽約過後，一家人很感動相擁，似要相擁痛哭的感覺。」這樣的畫面，令Ricky知道，促成交易的自己能夠與客人在同一場面下分享喜悅，成為了他找到的，工作內容以外的更大收穫。

「其實買樓並非每一個人也能夠做到，當你做這個決定的時候，可能需要很大勇氣和不想出任何差錯。」見盡不少樓宇買賣個案作為全世界樓價最高的地區，能夠在香港置業的人，定必是加倍小心。因為除了購入下半生的安樂窩之外，更有人是買入物業視為投資的選項。

而當中有不少人空有首期，對物業買賣的程序一無所知。因為在買樓後，簽訂臨時買賣合約只是事情進度的一半而已。與首期，按揭，律師樓相關的所有知識，這些通通都是物業代理的專業。

「2020年，（物業買賣）成交宗數約73,000宗，但地產代理卻有超過41,000人。按比例的話，每人只能分到一宗半成交。」面對僧多粥少的情況，要突圍而出絕對非易事，而Ricky與世紀21灝天地產就選擇以最簡單卻又實用的方法去面對挑戰：貼心服務。憑著對手下樓盤與主力地區：大埔的熟悉，令到世紀21灝天地產在大埔有著大量的獨家盤源，加上對社區的熟悉，令他們在該區的物業代理工作有著不少優勢。不過為了進一步提升服務水準，近年他們亦矢志把盤源地區擴展至全港，為區內區外有意置業的人士提供更多選擇，真正做到「傳承故事，理想家居」的宗旨。



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