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TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真

副刊版 2021/07/23

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不論閣下是否打機狂迷，都肯定會認識任天堂的經典遊戲系列《Super Mario》，今回就連瑞士腕錶品牌TAG Heuer也決定拉攏Mario合作，邀請當上品牌Connected智能腕錶的最新主角。

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欄名 : Watch

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