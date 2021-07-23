TAG Heuer Connected 加入Super Mario添童真 副刊版 2021/07/23 分享： 不論閣下是否打機狂迷，都肯定會認識任天堂的經典遊戲系列《Super Mario》，今回就連瑞士腕錶品牌TAG Heuer也決定拉攏Mario合作，邀請當上品牌Connected智能腕錶的最新主角。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Hermes腕上藝術漫遊 2021/07/16 Hermes腕上藝術漫遊 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 2021/07/09 Dior Lucky Charms期間限定店 宇宙漫遊 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 2021/07/09 精工成立140周年 疫情下新常態慶祝 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 2021/07/02 賀陀飛輪誕生220年 Breguet辦Pop-Up展覽 積家Reverso 90載反轉藝術 2021/06/18 積家Reverso 90載反轉藝術 消費資訊 消費種類 鐘錶 Mario 任天堂 智能手錶