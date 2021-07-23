馬德里110年酒店華麗再現 麗茲文華東方酒店美好年代的風采 副刊版 2021/07/23 分享： 西班牙的疫情稍見緩和，國家亦宣布7月恢復外國旅客入境。其實今年4月，其首都也迎來全新的馬德里麗茲文華東方酒店（Mandarin Oriental Ritz, Madrid），酒店於1910年開業，翻新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 2021/07/09 潮拜 BTS 最新韓國藝人博物館 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 2021/07/09 南韓首間Luxury Collection品牌酒店 奢華氣派傳承百年歷史 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 2021/06/25 空中豪遊塔斯曼尼亞 揮桿品酒賞山脈美景 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 2021/06/11 悅榕集團新品牌Buahan落戶峇里 無門無牆別墅營造沉浸式體驗 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 2021/05/28 Staycation行程半島「重新邂逅」 獨家體驗製作LV皮革牌 酒店 設計 西班牙 博物館 設計師 米芝蓮 馬德里 歐元