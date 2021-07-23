SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 副刊版 2021/07/23 分享： 今個夏天，位於中環的SEVVA推出造型可愛別致的童心童趣親子下午茶（$720、需提前3天預訂），讓一家大小於奢華開揚的環境下，可一邊享用精緻美點，一邊享受夏日午後的悠閒時光。 各款特色美點靈感來自創辦人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 今日 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 親親超萌小羊駝 錦田農莊歎菠蘿下午茶 2021/07/22 親親超萌小羊駝 錦田農莊歎菠蘿下午茶 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 2021/07/19 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 滿樂潮州夏日農家菜單 選用時令冬瓜烏頭入饌 2021/07/19 滿樂潮州夏日農家菜單 選用時令冬瓜烏頭入饌 滿福樓推出全新「仲夏蠔宴」 品嘗多款創意鮮味蠔菜 2021/07/17 滿福樓推出全新「仲夏蠔宴」 品嘗多款創意鮮味蠔菜 日本 餐廳 美食 中環 魚 甜品 咖啡 蛋 蛋糕 蝦