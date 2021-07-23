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SEVVA推出 童心童趣親子下午茶

副刊版 2021/07/23

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今個夏天，位於中環的SEVVA推出造型可愛別致的童心童趣親子下午茶（$720、需提前3天預訂），讓一家大小於奢華開揚的環境下，可一邊享用精緻美點，一邊享受夏日午後的悠閒時光。

各款特色美點靈感來自創辦人

...

欄名 : 新鮮熱辣

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