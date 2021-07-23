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九號牌廚神

副刊版 2021/07/23

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「我以前工作是『炒嘢』，現今也是『炒嘢』。」這是Sandy的開場白。她以前炒的，醫生嘗不到，但今天炒的，真是好味到不得了。

只給你說一道垂涎菜式--蟹飯，包含中西元素，用上膏多肉厚的泥蟹，上菜時，半熟金黃的蟹膏已令人垂涎三尺，侍應生優雅地在客人面前把蟹膏和熱騰騰的米飯混合，那股香氣叫人不能再忍耐，喜見好友肥胡說要減肥減吃米飯，醫生便惟有履行助人天職，為好友解決煩惱。

女廚神不時出來跟客人打招呼，猶如家宴般，完成一道好菜，便來跟客人摸酒杯底，一面閒談，一面介紹菜式，例如韓牛的選擇、海膽的來源、鮑魚法蠔粥的靈感……令客人吃得齒頰留香時，也聽得津津有味。

美女說話當然好聽，想不到她竟是投資銀行出身，並且十分成功，手上持有香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的九號牌照，即是可以在對沖基金（Hedge fund）市場管理資產，是在香港金融界賺大錢工具，肯定她在金融界「炒嘢」收入比在Table（餐廳寶號）「炒嘢」高以倍計。

從熱市場走進熱廚房，從豐薪厚職回歸到落手落腳的辛勞職業，醫生毋須問為何，很明顯這是一份passion，這是金錢不能替代的passion。Sandy憶述一個小故事，疫症期間，港人為抗疫減少外出用膳，有客人的年邁母親想吃蟹飯，即使在星期天餐廳休息的日子，她也會專程回店預備這一份外賣，她相信美食是表達愛心的方法，因此樂意參與其中。

衷心敬佩這位懂美食、懂人生的九號牌美女廚神。

蟹飯（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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