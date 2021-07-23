港續推高接種率 防控疫「滑鐵盧」

新冠病毒疫苗一直是大國爭取領導和商機的競爭，截至7月中，全球已接種36億劑疫苗。現時歐美各國接種得最多的是復必泰及莫德納疫苗，但中國製的國藥和科興疫苗在內地、南美洲及非洲等地接種進展亦迅速，最近科興疫苗更已超越復必泰疫苗，成為全球最多人接種的疫苗。

現時大部分接種疫苗人士是成年人及長者，而復必泰在世界各地已率先成功為12歲以上的青年接種，文獻亦證明此疫苗用在12至17歲青少年能有效保護感染病毒，但由於有報道顯示小部分年輕人接種後出現心肌炎等症狀，故有些國家並不建議青少年接種此疫苗；至於科興疫苗，由於最近的科研數據證實對3至17歲的兒童及青少年安全有效，世界各國已陸續考慮為兒童接種。

廠商爭兒童疫苗市場 引政治爭鬥

無可否認，兒童疫苗市場已成為未來數月各廠商力爭的戰場，甚至由此引發政治及傳媒的明爭暗鬥。

科興及國藥疫苗在東南亞各國算是主要供應商，最近在印尼及泰國均有報道，接種科興疫苗後仍有突破個案（breakthrough infections），即使病人接種兩劑科興疫苗後14天仍染疫。

翻查美國衞生防護中心的資料，美國截至4月底已有10,262宗突破個案，當中2,725宗沒有明顯病徵，995名病人需要留院，另外有多達160宗死亡個案。在美國接種的疫苗主要為復必泰及莫德納，故突破個案現象並不限於某一種疫苗，且在各國均有發生，單單在美國，雖然已有接近5成人接種疫苗，新增個案有所回落，但仍維持在高水平，其中原因包括疫苗對新變種病毒並沒有對傳統新冠病毒般有效，更甚者，很多歐美國家已放棄追蹤患者傳播鏈，已接種疫苗人士就算感染變種病毒，如無病徵也未必自願進行測試或申報，繼續在社區傳播。

這種「控疫無力感」最近在英國更充分體現，當局眼見接種疫苗比率以較其他國家高、疫情適度放緩，便旋即公布放寬社交距離措施，容許國民自由聚會。在疫情仍沒有充分受控的情況下放寬社交距離，究竟是尊重自由民意的舉動，還是不負責任的公共醫療策略？相信讀者自有分曉。

英放寬社交措施 歐美恐跟隨

此例一出，恐怕將會令更多歐洲國家及美國相應跟隨，放寬社交距離固然令未接種疫苗的長者面對極高風險，亦令未能接種的兒童及青少年的社區感染風險大增，但如果一個國家的接種疫苗比率已達6至7成，其餘的國民透過自然感染而產生抗體，這策略有望令更高比率的國民擁有抗體，令病毒傳播率減少，從而希望在病毒再變種之前能把疫情抑制下來，可能是一種無可奈何的做法。但一些傳染率較低的國家，由於國民有抗體的比例仍低，並不能依靠這種消極策略，必須倚靠接種疫苗提高擁有抗體比率，並希望全球在最短時間內盡早透過接種疫苗或感染產生抗體，令傳播鏈及傳播比率減低，才能擊退疫情。

現時香港面對各地變種病毒不斷無聲侵略，稍一不慎絕對有機會「滑鐵盧」，如我們的接種數字能高達7成或以上，加上兒童及年輕人可選擇接種科興或復必泰疫苗，相信香港居民在面對第五波的應對能力會較高。

（文章只代表個人立場）

▲ 兒童疫苗市場已成為未來數月各廠商力爭的戰場，甚至由此引發政治鬥爭。（資料圖片）