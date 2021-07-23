必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 副刊版 2021/07/23 分享： 今年暑假活動相當豐富，各大商場精心布置之外，連戶外也有無窮無盡的打卡位！來到大嶼山的愉景灣及昂坪，各有特色主題場景，包括近年爆紅的日系插畫家Keigo，亦有運動飲品為靈感的打卡位。出發前記得準備好相機 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 今日 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 2021/07/20 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 2021/07/17 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 潮玩酒吧串門子 跑吧飲盡城中名店雞尾酒 2021/07/17 潮玩酒吧串門子 跑吧飲盡城中名店雞尾酒 香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味 2021/07/15 香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味 愉景灣 愉景廣場 D Deck 商場活動 Local Tour 綠色生活