必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊

今年暑假活動相當豐富，各大商場精心布置之外，連戶外也有無窮無盡的打卡位！來到大嶼山的愉景灣及昂坪，各有特色主題場景，包括近年爆紅的日系插畫家Keigo，亦有運動飲品為靈感的打卡位。出發前記得準備好相機

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