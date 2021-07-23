LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 副刊版 2021/07/23 分享： LEGO迷要注意，港鐵旗下6大商場與樂高攜手合作，帶來「LET,S EXPLORE LEGO CITY樂遊城市AT MTR MALLS」首次大型跨區主題活動，於青衣城、德福廣場、PopCorn、The ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 今日 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 2021/07/20 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 2021/07/17 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 潮玩酒吧串門子 跑吧飲盡城中名店雞尾酒 2021/07/17 潮玩酒吧串門子 跑吧飲盡城中名店雞尾酒 香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味 2021/07/15 香港書展重開 李小龍展區呈現武神閱讀口味 LEGO 親子活動 德福廣場 Telford Plaza 青衣城 Maritime Square PopCorn