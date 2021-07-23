心理治療學家Susan Forward把「情緒勒索」（Emotional Blackmail）這詞普及化，意指一個人企圖以FOG手段，即恐懼（Fear）、義務（Obligation）與罪惡感（Guilt），意圖取悅或控制他人，令他人同情、內疚或依從。例如：「我為了你，犧牲這麼多，你竟然這樣對我？」這是「情緒勒索」，意圖用「我為你犧牲」去令對方感內疚和有責任去彌補。其實，一個人要去到用情緒勒索的話，很low，因為已不能再留得住人家的心，人家留低，也只是因種種原因而「焗住」而已。

「情緒勒索」，不僅發生在親情、愛情或友情當中，甚至職場上都會出現。那些經常口裏一而再、再而三地強調自己為了這份工，犧牲了那麼的多，連朋友、家人都無晒的人，也具有「情緒勒索」的意圖。

當然，有意圖不代表就能有效果，當事人自己看自己，永遠充滿光環，為了份工，含辛茹苦又忍辱負重，連正常人的生活都犧牲得這麼徹底，可謂把自己的動機又再加添幾分偉大和神聖的力量。然而，心水清的精明老闆聽在耳裏、看在眼裏，當然心中有數，梗知係咩料。

一個人打份工打到眾叛親離，不要怪份工，更不要怪老闆，那是個人做人兼人緣差的問題，與人無尤，要好好自我檢討。又，有能力者，不用情緒勒索，自自然然就有一種令各方圓通的感召力，而且看得見的成績就是最佳證明，根本不用自詡。

君豈會見過歷屆真正考第一之狀元，會出來強調自己讀書讀到無晒朋友？贏了就是贏了，只有暗啞底自知不如的人，才需要sell辛苦、委屈和犧性。