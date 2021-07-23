行山郊遊要睇天 免累己累人

颱風查帕卡襲港期間，有人在風雨下行山，不幸被洪水沖走而溺斃。港人在疫情期間比往常更頻繁行山，惟鹵莽行徑可招致個人與社會損失，外地針對此類現象已出台罰款，冀行山者自覺。

疫下熱衷行山 惟召喚搜救倍增

天文台周二（20日）早上發出三號風球和黃色暴雨警告，當日有男子行山至石澗被水沖走，警方接報後出動救援搜索，搜救6小時後終尋獲屍體。

港人疫下更熱衷行山，惟行山意外頻生，專家認為，行山人士忽略安全意識，例如在打風和暴雨情況下仍行山，是非常危險的舉動，尤其走進石澗時，雨後可能有洪水出現，故行山人士須時刻注意天氣變化，切勿輕率，否則易生意外。

八號波救援 如半隻腳踏鬼門關

保安局數字顯示，飛行服務隊參與山嶺搜救的直升機飛行架次，由前年的421次增逾一倍至去年的885次。消防處處理山嶺搜救召喚宗數，同期由215次暴增至602次，事故中的傷亡人數亦由133增至334人。

搜救行動費用不菲，單是直升機出勤的成本已可高達每小時逾2萬元。但比起運作、維修與燃料費用更珍貴的是救援人員的性命，去年有市民在熱帶風暴「浪卡」襲港期間衝浪，招來多番批評，facebook群組「公務員secrets」更有救護員直言，在八號風球期間出勤救援等同「半隻腳踏入鬼門關」。2017年便曾有消防員在搜救鹵莽行山人士期間，不幸墮崖殉職。

郊遊人士的鹵莽行徑不但危害個人與他人性命，搜救費用亦終由全社會「埋單」，難免引起爭議。

日本搜救收費 冀減意外發生

日本埼玉縣政府為減少行山客未做好充分準備而身陷險境，在2018年起實施直升機搜救收費，向獲救者收取每小時6萬日圓（約4,258港元）的費用。

台灣台中市政府亦制定「台中市登山活動管理自治條例」，規定民眾進入管制山域須跟足當局指示，且不得改變活動路綫或範圍，更須攜帶定位功能器材、或可供緊急聯絡的通訊設備，若登山活動範圍山域屬於特殊管制區，則須由具救護牌照的領隊帶領，並投保登山綜合保險。當地氣象局一旦發出颱風警報，已入山者須馬上撤離。

疫下行山、出海減壓固然可以理解，惟進行前仍須考慮個人能力與安全須知，更需時刻留意天氣變化，以免為逞一時之快而抱恨終生。

▲ 疫下行山減壓固然可以理解，惟之前應考慮個人能力與安全須知，更需時刻留意天氣變化。（資料圖片）