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芳菲入場費680萬 高何文田新盤7%

首批30伙 主打1至2房攻年輕客

地產版 2021/07/23

分享：

多個主打中小型單位新盤推售，何文田芳菲昨日開價，首批30伙，間隔由1房至2房，折實呎價23,188至29,140元，較同區新盤高近7%，折實價680萬元入場。

繼屯門上嵐及何文田VAU

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