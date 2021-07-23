芳菲入場費680萬 高何文田新盤7% 首批30伙 主打1至2房攻年輕客 地產版 2021/07/23 分享： 多個主打中小型單位新盤推售，何文田芳菲昨日開價，首批30伙，間隔由1房至2房，折實呎價23,188至29,140元，較同區新盤高近7%，折實價680萬元入場。 繼屯門上嵐及何文田VAU ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 接種升+經濟轉佳 敢高市價開售 今日 接種升+經濟轉佳 敢高市價開售 63 Pokfulam高層售4123萬 呎價4.8萬破頂 今日 63 Pokfulam高層售4123萬 呎價4.8萬破頂 Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月推 今日 Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月推 你可能感興趣 接種升+經濟轉佳 敢高市價開售 今日 01:00 接種升+經濟轉佳 敢高市價開售 63 Pokfulam高層售4123萬 呎價4.8萬破頂 今日 01:00 63 Pokfulam高層售4123萬 呎價4.8萬破頂 Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月推 今日 01:00 Wetland Seasons Bay獲批預售 最快下月推 芳菲 一手市場 銷售安排 何文田 VAU RESIDENCE 協成行 中原地產