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豐田取消奧運廣告實屬明智

行政人員版 04:00 2021/07/23

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奧運今天開幕，在開幕前夕，豐田汽車決定不會在日本國內播出與奧運相關的電視廣告，社長豐田章男也不會出席東奧開幕禮。日媒指豐田因為擔心損害企業形象而作出此決定。

豐田汽車於2015年簽約成為最高等級的「奧林匹克全球合作夥伴」贊助商。據報道，這個橫跨2017至2024年的贊助，款項達到10億美元。作為日本品牌，東奧自然是重頭戲，豐田要作出此決定絕對不簡單，但我認為這是明智之舉。

這一屆奧運會在新冠疫情的陰霾下進行，日本疫情近日更有反彈趨勢，每天都有超過3,000人確診，日本的疫苗接種率低，只有大概兩成人接種了1劑疫苗，完全接種率更只要大概1成，所以不少日本民眾並不贊成如期舉行奧運，他們擔心這會帶來數以萬計民眾入境，增加防疫風險，而事實上部分入境運動員或工作人員已經確診。

雖然日本國內對如期舉行奧運的意見很分歧，但為舉辦奧運背書還是會得失不少品牌支持者。另外，今年的賽事大部分會閉門作賽，展示會和試駕會等活動亦取消，比賽氣氛和廣告效力將有所減低，省點廣告費也理所當然。

豐田雖然不播廣告，但仍會支持運動員和提供東奧使用車輛，這也有一定的宣傳作用。再者，他們的決定已經得到媒介廣泛報道，這就是最好的廣告宣傳了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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