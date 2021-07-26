雲集創新科技業界精英　HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit 2021促進初創生態發展

根據投資推廣署發佈的《初創企業統計調查》，香港的初創企業數目持續錄得強勁增長。2020年，本地初創企業較2018年增加28%至3,360間，企業種類包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理、物流科技、專業或顧問服務行業等，涵蓋範疇非常廣泛。

隨着創新科技業近年發展迅速，加上疫情促使中小企加快進行數碼轉型，以迎合新世代的電子商貿消費模式，不論是初創企業或是中小企，都面對不少發展創新科技相關業務的挑戰和競爭，例如技術支援、融資集資、人才培訓、人脈網絡等。

一站式創科發展平台

由HUAWEI CLOUD華為雲主辦的HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit 2021，正好提供一個全面的科技平台，匯集創新科技業界的精英，包括獨角獸企業、創投公司、創科機構等，讓參與的初創企業和中小企業獲得各項創科發展支援以增強競爭力。

▲ Spark Founders Summit 2021提供一個全面的科技平台，匯集創新科技業界的精英，讓參與的初創企業和中小企業獲得各項創科發展支援以增強競爭力。

HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit 2021的宗旨，是營造一個創新科技生態圈，孵化和加速初創企業、中小企的成長，以實現一個完全互聯的智能世界。生態圈以技術、融資、平台、教育、推廣五大方向，使業界各持份者得到最完善的互動和支援，使初創公司、中小企、創投企業可各取所需，共同推動創科生態圈持續成長。

▲ Spark Founders Summit 2021以技術、融資、平台、教育、推廣五大方向，使業界各持份者得到最完善的互動和支援。

提供多方面支援

作為主辦單位，HUAWEI CLOUD華為雲為參加者提供多方面支援，包括資金援助、技術支援、培訓和導師、以及人脈連繫等。大會並邀請到超過30位企業及創科機構高層、初創企業創辦人、創業投資者等嘉賓作主題演講，包括華為高級副總裁、華為雲CEO、投資推廣署署長、香港科技園投資總監等，為參與者出謀獻策，前瞻創科發展的去向，解構融資疑難，協助中小企數碼轉型。

▲ 作為主辦單位，華為邀請多名企業首席營運官、初創企業創辦人、創科機構高層等嘉賓作主題演講，為參與者出謀獻策。

HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit 2021將於8月3日在香港科學園舉行，同時亦提供網上直播予不同人士參與。目前已有4間著名獨角獸企業參與，包括房貸初創公司Better、二手車買賣初創公司Carro、旅遊活動初創公司Klook及金融科技初創公司WeLab。另外亦有超過50個創投基金和300間初創企業參與，想把握機會加速數碼轉型，拓展創科事業？立即前往大會網站了解更多HUAWEI CLOUD Spark Founders Summit 2021的詳情，亦可按此登記參加！

（資料由客戶提供）