屯馬綫開通 屯門親子玩水一日遊

屯馬綫開通後，除了細路興奮，家長也可帶同他們重新發掘屯門的親子場地，如酷暑當頭，不妨到訪屯門公園，內裏有免費的嬉水設施、多款的滑梯玩意，實行「清涼一夏」。其後阿媽也可去今年1月新開的山景街市買餸，街市

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