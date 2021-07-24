口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位

香港口罩品牌Gimans Care宣布於尖沙咀開設第三間實體店，新店佔700多平方呎，為品牌旗下最大分店，並已正式開業。當中更有一個1.5米江大叔的打卡位，以及機動戰士高達、Rilakkuma輕鬆小熊

...