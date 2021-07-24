口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 副刊版 2021/07/24 分享： 香港口罩品牌Gimans Care宣布於尖沙咀開設第三間實體店，新店佔700多平方呎，為品牌旗下最大分店，並已正式開業。當中更有一個1.5米江大叔的打卡位，以及機動戰士高達、Rilakkuma輕鬆小熊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 屯馬綫開通 屯門親子玩水一日遊 今日 屯馬綫開通 屯門親子玩水一日遊 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 2021/07/23 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 2021/07/23 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 2021/07/20 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 2021/07/17 朗豪坊90年代流行文化打卡位 潮物玩具大晒冷 口罩 台灣 尖沙咀 設計師 高達 熊本