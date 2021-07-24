今個夏日，貓界Super Star白爛貓旋風襲港，化身成「87旅行團」團長率領一班好友，登陸置富Malls旗下4大商場，由即日至10月24日，打造馬鞍山廣場87古城記、+WOO嘉湖87法國站、紅磡置富

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