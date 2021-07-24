SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 副刊版 2021/07/24 分享： 日本大阪人氣名店SAKImoto Bakery 嵜本於日本及台灣推出熱賣的「嵜本SAKImoto Bakery×Hello Kitty」Shokupan，最近這款超萌美食終於抵港。當中期間限定口味的草 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 今日 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 2021/07/23 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 2021/07/23 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 親親超萌小羊駝 錦田農莊歎菠蘿下午茶 2021/07/22 親親超萌小羊駝 錦田農莊歎菠蘿下午茶 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 2021/07/19 翡翠拉麵連續3個月推菇菌餐單全新雲南野生黑虎掌菜式 香港 日本 台灣 設計 美食 商品 港鐵 甜品 蛋 蛋糕