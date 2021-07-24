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SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬

副刊版 2021/07/24

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日本大阪人氣名店SAKImoto Bakery 嵜本於日本及台灣推出熱賣的「嵜本SAKImoto Bakery×Hello Kitty」Shokupan，最近這款超萌美食終於抵港。當中期間限定口味的草

...

欄名 : 新鮮熱辣

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