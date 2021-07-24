君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包

君蘭餅店首次聯乘好立克，由即日起至9月15日期間推出一系列港式好立克口味甜品及麵包，讓一眾大人細路重拾港式經典回憶。這次主打的包括有好立克流心蛋糕、麵包及奶凍3款特色美食，於君蘭餅店各港鐵綫分店有售。

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