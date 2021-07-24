樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 置業家居 2021/07/24 分享： 【白居二帶旺】過去多年綠表客集中入市熱門未補價單位地區或公居屋屋苑，例如天水圍、屯門、將軍澳、黃大仙等。今年新一批「白居二」買家入市，有別於過去幾年的「白居二」遇上樓市淡市情況，反遇旺市搶盤，未補價公 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 你可能感興趣 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 01:00 白居二焫著樓市 成交多價錢升 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 01:00 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 01:00 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 最新專欄文章 更多 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 放盤 白居二 居屋二手市場