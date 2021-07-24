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樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交

置業家居 2021/07/24

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【白居二帶旺】過去多年綠表客集中入市熱門未補價單位地區或公居屋屋苑，例如天水圍、屯門、將軍澳、黃大仙等。今年新一批「白居二」買家入市，有別於過去幾年的「白居二」遇上樓市淡市情況，反遇旺市搶盤，未補價公

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欄名 : 封面故事

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