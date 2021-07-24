筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高

【直擊白居二市況】港島東區有超過20個居屋屋苑，供應眾多。當中筲箕灣區主要居屋屋苑均在政府的擔保期內，故全區成交量及問盤量皆較小西灣多，6月及7月分別有20宗及9宗未補價成交，較小西灣所錄的12宗及6

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