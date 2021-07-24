筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 置業家居 2021/07/24 分享： 【直擊白居二市況】港島東區有超過20個居屋屋苑，供應眾多。當中筲箕灣區主要居屋屋苑均在政府的擔保期內，故全區成交量及問盤量皆較小西灣多，6月及7月分別有20宗及9宗未補價成交，較小西灣所錄的12宗及6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 你可能感興趣 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 01:00 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 01:00 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 01:00 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 最新專欄文章 更多 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 放盤 東旭苑 白居二 居屋二手市場 愛蝶灣