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將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起

置業家居 2021/07/24

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【直擊白居二市況】將軍澳區居屋屋苑眾多，上月更錄得逾百宗未補價成交，不過因平盤已消化，形成拉据局面，令本月截至20日全區未補價成交量回落至31宗。眾多屋苑當中，以廣明苑及富康花園最受買家歡迎，各錄得6

...

欄名 : 封面故事

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