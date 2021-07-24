將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 置業家居 2021/07/24 分享： 【直擊白居二市況】將軍澳區居屋屋苑眾多，上月更錄得逾百宗未補價成交，不過因平盤已消化，形成拉据局面，令本月截至20日全區未補價成交量回落至31宗。眾多屋苑當中，以廣明苑及富康花園最受買家歡迎，各錄得6 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 你可能感興趣 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 01:00 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 01:00 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 01:00 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 最新專欄文章 更多 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 今日 屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 中原地產 放盤 富康花園 白居二 居屋二手市場 廣明苑