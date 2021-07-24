屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接 置業家居 2021/07/24 分享： 【直擊白居二市況】有上車天堂之稱的屯門區，未補價屋苑包括居屋及公屋供應，惟兩者屬兩類客源，6月份總未補價成交38宗，並以居屋佔多數，例如龍門居、富健花園、翠寧花園、兆麟苑等，其中龍門居及富健花園可承造 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 你可能感興趣 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 01:00 白居二焫著樓市 成交多價錢升 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 01:00 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 01:00 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 最新專欄文章 更多 白居二焫著樓市 成交多價錢升 今日 白居二焫著樓市 成交多價錢升 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 今日 天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 今日 將軍澳富康花園比鄰大商場 居二入場費$508萬起 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 今日 筲箕灣東旭苑海景3房 $908萬沽創全港居二新高 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 今日 樓市熾熱 冷門居屋亦錄成交 放盤 白居二 居屋二手市場 龍門居 富健花園