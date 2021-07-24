屯門龍門居優質河景戶 高於市價獲承接

【直擊白居二市況】有上車天堂之稱的屯門區，未補價屋苑包括居屋及公屋供應，惟兩者屬兩類客源，6月份總未補價成交38宗，並以居屋佔多數，例如龍門居、富健花園、翠寧花園、兆麟苑等，其中龍門居及富健花園可承造

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