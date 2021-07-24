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天水圍天盛苑約90伙放盤 2房叫價$410萬起

置業家居 2021/07/24

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【直擊白居二市況】天水圍未補價屋苑選擇多，同樣是白居二買家熱門選擇之地區，以6月成交為例，大部分成交價錢由$300餘萬至$400餘萬不等，而近期亦新增比鄰港鐵天水圍站的屏欣苑選擇，大大增加吸引力。7月

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欄名 : 封面故事

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