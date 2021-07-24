何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起

坐落勝利道的芳菲由協成行發展，項目共提供71伙。項目首張價單包括推出30伙，折實價$680萬起，折實呎價約$2.32萬。

芳菲價單1號共30伙，包括1房及2房單位，實用面積286至465平方呎。價單定價

...