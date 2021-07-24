何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 置業家居 2021/07/24 分享： 坐落勝利道的芳菲由協成行發展，項目共提供71伙。項目首張價單包括推出30伙，折實價$680萬起，折實呎價約$2.32萬。 芳菲價單1號共30伙，包括1房及2房單位，實用面積286至465平方呎。價單定價 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 今日 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 今日 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 今日 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 今日 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 2021/07/10 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 銷售安排 一手市場 芳菲