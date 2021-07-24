上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位

興勝創建旗下上環住宅新盤命名為HOLLYWOOD HILL，合共48伙，提供1房間隔。項目位於荷李活道222號，前身為服務式住宅，計劃最快下周開放現樓示範單位及公布價單，定價參考同區新盤及二手價錢。

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