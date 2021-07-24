上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 置業家居 2021/07/24 分享： 興勝創建旗下上環住宅新盤命名為HOLLYWOOD HILL，合共48伙，提供1房間隔。項目位於荷李活道222號，前身為服務式住宅，計劃最快下周開放現樓示範單位及公布價單，定價參考同區新盤及二手價錢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 今日 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 今日 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 今日 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 今日 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 2021/07/10 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 放盤 一手市場