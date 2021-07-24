屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬

屯門景秀里新盤上嵐價單3號已公布，折實價錢由$554.61萬起，折實呎價最貴見$2.08萬，發展商建灝地產稱單位加幅約2%至3%，將於明天（25日）開售。

上嵐價單3號共16伙，實用面積285至290平

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