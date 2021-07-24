屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 置業家居 2021/07/24 分享： 屯門景秀里新盤上嵐價單3號已公布，折實價錢由$554.61萬起，折實呎價最貴見$2.08萬，發展商建灝地產稱單位加幅約2%至3%，將於明天（25日）開售。 上嵐價單3號共16伙，實用面積285至290平 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 今日 西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 今日 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 今日 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 今日 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 2021/07/10 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 一手市場