西南九龍維港滙III今日發售89伙 折實$809萬起 置業家居 2021/07/24 分享： 會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍維港滙III，將於本日（24日）推售89伙，包括6伙招標單位。 維港滙III早前加推價單3號，共39伙，折實價約$809萬起。單位集中於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 今日 屯門上嵐加推16戶 明日開賣79伙 折實呎價最貴$2.08萬 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 今日 天水圍Wetland Seasons Bay獲批預售 料下月初開賣 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 今日 上環HOLLYWOOD HILL涉48伙 下周開價及示位 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 今日 何文田芳菲首推30伙 折實入場費$680萬起 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 2021/07/10 屯門帝御‧嵐天餘貨提價兼加推36伙 最平折實$483萬起 港滙 維港滙III 一手市場