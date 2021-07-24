西南九龍維港滙III今日發售89伙　折實$809萬起

會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍維港滙III，將於本日（24日）推售89伙，包括6伙招標單位。

維港滙III早前加推價單3號，共39伙，折實價約$809萬起。單位集中於

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