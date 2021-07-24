拆息低企 下半年按揭優惠或微增

市場一度憂慮的資金流走未見出現，香港銀行體系存款持續上升，而拆息亦被推低。本周中，一個月銀行同業拆息已創11年新低，預期下半年資金氾濫的情況持續，銀行亦有望輕微增加按揭優惠。

個別銀行現金回贈達1.4% 高於同行

2019年社會事件加上2020年新冠肺炎影響之下，市場一度憂慮香港會出現資金外流。但看統計，香港M2供應仍是反覆增加，5月數字較2年前增加9.7%，未見資金流走。由於資金充裕，一個月拆息在近期明顯回落，本周中報0.076，為逾11年新低。

拆息低不但令以H按供樓的業主每月還款相應減少，也意味銀行的利息成本回落，有輕微下調貸款利率或增加優惠的空間。未知是否巧合，近日亦的確有銀行略為上調樓按現金回贈，個別銀行為大額借款人提供的回贈可達貸款額1.4%，較市場主流的1.3%為高。在拆息低企，加上市場競爭之下，不排除其他銀行會在回贈或其他優惠上出招。

對大市來說，疫情穩定、疫苗注射率持續增加、失業率下跌，預期下半年「通關」，市場早已預期樓價快將突破2019年高位。如一般樓按優惠增加，料會為樓市帶來更大助力。

但要留意，單論按揭優惠，其實未必有太大的增加空間。本地大銀行賺取的淨息差不足2%。整體上可說利潤微薄，此情況下其實沒有多少空間可增加優惠。反而要留意，推動拆息下調的因素可能逆轉。

美息若微升 對港樓影響不大

拆息低是因為資金供應多，背後原因是各國央行尤其是美國聯儲局的寬鬆貨幣供應。美元供應增加，加上經濟復甦，推動6月份消費者物價指數（CPI）較5月份上升0.9%，較上年同期升幅達到5.4%，創下了2008年6月以來的最高同比升幅。聯儲局調整利率政策的壓力亦增加，如果美息上升，港元利率亦料會跟隨，現時拆息極度偏低的環境可能不會持續太久。

當然，觀乎聯儲局每次釋放加息/收水訊號，美股便出現大幅調整，美國似乎也沒有大幅加息的空間，如果港元利率明年只是跟隨美息輕微回升，料不會對樓市帶來太大的負面影響。

▲ 本周一個月銀行同業拆息創11年新低，筆者預期下半年資金氾濫的情況持續，銀行有望輕微增加按揭優惠。