景觀：各座A、B室享開揚海景

晉海位於康城路1號，由2座物業組成，再細分A、B兩翼。單位景觀大致可以分成兩類，分別是藍塘海峽海景及日出康城樓景。

向西或南單位景觀較佳，望將軍澳海灣及藍塘海峽海景，即各座的

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