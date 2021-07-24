晉海屋苑解構 置業家居 2021/07/24 分享： 景觀：各座A、B室享開揚海景 晉海位於康城路1號，由2座物業組成，再細分A、B兩翼。單位景觀大致可以分成兩類，分別是藍塘海峽海景及日出康城樓景。 向西或南單位景觀較佳，望將軍澳海灣及藍塘海峽海景，即各座的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五） 相關文章 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 晉海海景大戶 今日 晉海海景大戶 你可能感興趣 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 01:00 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海屋則大觀園 今日 01:00 晉海屋則大觀園 晉海中層2房 今日 01:00 晉海中層2房 最新專欄文章 更多 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海海景大戶 今日 晉海海景大戶 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 2021/07/03 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 晉海 二手市場 放盤